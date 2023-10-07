Quảng Nam: Cháy lớn kho lúa giống, cột khói bốc cao hàng chục mét

Khoảng 5 giờ sáng 7-10, kho chứa lúa giống của Công ty Cổ phần Giống nông nghiệp Điện Bàn (Quảng Nam) bất ngờ phát hỏa, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Theo VTC News đưa tin, ngày 7/10, lãnh đạo UBND xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại kho chứa lúa giống của Công ty CP Giống nông nghiệp Điện Bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h cùng ngày, người dân địa phương hốt hoảng khi phát hiện kho chứa lúa của Công ty CP Giống nông nghiệp Điện Bàn bất ngờ bốc cháy dữ dội, cột khói cao hàng chục mét.

Kho chứa lúa giống tại thị xã Điện Bàn bốc cháy. Ảnh: VTC News.

Thấy đám cháy ngày càng lan rộng, trong khi không thể tự dập lửa nên người dân đã gọi điện trình báo cho cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Không lâu sau đó, đám cháy cơ bản được khống chế.

Theo báo Dân Trí đưa tin, Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cho hay vụ cháy xảy ra tại một kho nhỏ của Công ty Cổ phần giống nông nghiệp Điện Bàn, nằm trên địa bàn xã Điện Thọ. Nguyên nhân xảy ra vụ cháy có thể do chập điện bên trong nhà kho.

"Hiện chưa thể thống kê thiệt hại bao nhiêu, nhưng vừa rồi công ty đã chuyển đi một ít lúa giống. Vụ cháy cũng không ảnh hưởng đến nguồn giống phục vụ bà con nông dân vụ tới", Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn nói.

Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản.

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