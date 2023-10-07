Quảng Nam: Cháy lớn kho lúa giống, cột khói bốc cao hàng chục mét

Đời sống 07/10/2023 12:08

Khoảng 5 giờ sáng 7-10, kho chứa lúa giống của Công ty Cổ phần Giống nông nghiệp Điện Bàn (Quảng Nam) bất ngờ phát hỏa, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Theo VTC News đưa tin, ngày 7/10, lãnh đạo UBND xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại kho chứa lúa giống của Công ty CP Giống nông nghiệp Điện Bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h cùng ngày, người dân địa phương hốt hoảng khi phát hiện kho chứa lúa của Công ty CP Giống nông nghiệp Điện Bàn bất ngờ bốc cháy dữ dội, cột khói cao hàng chục mét.

Quảng Nam: Cháy lớn kho lúa giống, cột khói bốc cao hàng chục mét - Ảnh 1
Kho chứa lúa giống tại thị xã Điện Bàn bốc cháy. Ảnh: VTC News. 

Thấy đám cháy ngày càng lan rộng, trong khi không thể tự dập lửa nên người dân đã gọi điện trình báo cho cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Không lâu sau đó, đám cháy cơ bản được khống chế.

Theo báo Dân Trí đưa tin, Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cho hay vụ cháy xảy ra tại một kho nhỏ của Công ty Cổ phần giống nông nghiệp Điện Bàn, nằm trên địa bàn xã Điện Thọ. Nguyên nhân xảy ra vụ cháy có thể do chập điện bên trong nhà kho.

"Hiện chưa thể thống kê thiệt hại bao nhiêu, nhưng vừa rồi công ty đã chuyển đi một ít lúa giống. Vụ cháy cũng không ảnh hưởng đến nguồn giống phục vụ bà con nông dân vụ tới", Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn nói.

Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản.

Cháy nhà trong đêm, dùng thang cứu 3 người kẹt trong ‘biển lửa’ ở Đà Nẵng

Cháy nhà trong đêm, dùng thang cứu 3 người kẹt trong ‘biển lửa’ ở Đà Nẵng

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại số nhà 42 Đào Tấn (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), khi căn nhà đang bốc cháy dữ dội, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã dùng thang chuyên dụng đưa toàn bộ người trong gia đình ra ngoài an toàn.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy lớn kho lúa giống cháy ở Quảng Nam tin mới

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 24 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 3 giờ 54 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội