Nam sinh lớp 9 ở Quảng Bình không may bị trượt chân xuống khu vực nước sâu và tử vong khi đang cùng 3 em nhỏ thả lưới bắt cá.

Dẫn theo thông tin từ Báo Người Lao Động, chiều 26/9, ông Nguyễn Xuân Các - Chủ tịch UBND xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) cho biết địa phương này vừa xảy ra sự việc nam sinh lớp 9 bị tử vong thương tâm do đuối nước. Nạn nhân là em Ng. A. T. (SN 2009; ở thôn Ba Tâm, xã Thuận Hóa).

Khu vực cháu T. bị đuối nước - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trưa cùng ngày, T. cùng 3 em nhỏ xuống khu vực ngập nước, đoạn trước điểm Trường mầm non thôn Ba Tâm (cách bờ sông Gianh khoảng hơn 100m) để thả lưới bắt cá.

Theo thông tin từ VietNamNet, trong quá trình thả lưới, Ng. A. T. bị trượt chân xuống khu vực nước sâu. Do không biết bơi nên T. đã bị đuối nước.

Sau khi phát hiện sự việc, người dân ở khu vực gần đó đã xuống cứu, tuy nhiên T. đã tử vong. Thời điểm 4 em nhỏ thả lưới câu cá, nước lũ trên sông Gianh đang dâng cao, gây ngập cục bộ một số khu vực trên địa bàn.

Được biết, cháu T. đang là học sinh lớp 9, trường THCS Thuận Hóa. Chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể của em cho gia đình để lo hậu sự.

Người tráo hơn 500 tờ vé số của phụ nữ không tay, không chân khai gì khi bị bắt? Phạm Ngọc Vinh (52 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi) không chỉ lừa tráo hơn 500 tờ vé số của bà Thuận mà kẻ này còn còn lừa tráo vé số của nhiều người khuyết tật, người già khác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quang-binh-thuong-tam-nam-sinh-lop-9-chet-uoi-khi-tha-luoi-bat-ca-619669.html