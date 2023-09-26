Người tráo hơn 500 tờ vé số của phụ nữ không tay, không chân khai gì khi bị bắt?

Đời sống 26/09/2023 17:27

Phạm Ngọc Vinh (52 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi) không chỉ lừa tráo hơn 500 tờ vé số của bà Thuận mà kẻ này còn còn lừa tráo vé số của nhiều người khuyết tật, người già khác.

Theo báo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 26-9, Phạm Ngọc Vinh (52 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi) bị Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai bắt giữ khi đang bán vé số lừa đảo được cho một đại lý ở Bình Dương.

Tại cơ quan công an, bước đầu Vinh đã thừa nhận hành vi lừa tráo 522 tờ vé số của bà Lê Thị Thuận (46 tuổi), người khuyết tật không tay, không chân sống bằng nghề bán vé số tại lề đường Dương Tử Giang (phường Tân Tiến, TP Biên Hòa). 

Người tráo hơn 500 tờ vé số của phụ nữ không tay, không chân khai gì khi bị bắt? - Ảnh 1
Đối tượng Phạm Ngọc Vinh, nghi can lừa tráo hơn 500 tờ vé số của người phụ nữ không tay, không chân. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

Thủ đoạn của Vinh là lấy vé số đã xổ tráo đổi số mới của những người bán vé số. Trong đó ông ta nhắm tới những người già, người tàn tật bán vé số trên các tuyến đường.

Sau khi lấy được 522 tờ vé số của bà Thuận, Vinh đã bỏ trốn về Bình Dương và bán số vé này cho một quầy vé số ở TP Thuận An lấy 4,24 triệu đồng (8.000 đồng/tờ).

Với thủ đoạn tương tự, ngoài bà Thuận, Vinh còn lừa tráo đổi vé số của ba người khác ở TP Biên Hòa với số lượng hơn 1.000 tờ. Đồng thời đánh tráo trót lọt hơn 10 vụ khác ở các tỉnh, thành lân cận.

Người tráo hơn 500 tờ vé số của phụ nữ không tay, không chân khai gì khi bị bắt? - Ảnh 2
Các trinh sát Công an TP Biên Hòa đã theo dõi và truy bắt được Phạm Ngọc Vinh tại phường Lái Thiêu, TP Thuận An, Bình Dương. Ảnh: Báo Dân Trí.

Khai với cơ quan chức năng, Vinh cho hay thường xuyên cá độ bóng đá nên nợ nần nhiều. Do đó ông ta nảy sinh ý định chiếm đoạt vé số của những người tàn tật, người già rồi bán lại lấy tiền trả nợ.

Như báo Dân Trí đưa tin trước đó, ngày 24/9, Công an phường Tân Tiến (TP Biên Hòa, Đồng Nai) phối hợp Công an TP Biên Hòa đang truy xét nghi can lừa tráo hơn 500 tờ vé số của một phụ nữ không tay, không chân trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, bà Lê Thị Thuận (46 tuổi, quê Khánh Hòa, tạm trú TP Biên Hòa) không tay, không chân làm nghề bán vé số tại đường Dương Tử Giang, TP Biên Hòa từ nhiều năm nay bị kẻ gian tráo vé số. 

Lợi dụng bà Thuận không để ý, người đàn ông bỏ một xấp vé số khác (do đài Tiền Giang phát nhưng khác ngày) vào giỏ của bà Thuận rồi phóng xe rời đi. Khi bà Thuận lấy vé số trong giỏ ra trải lên bàn bán, một khách hàng đến mua phát hiện toàn bộ xấp vé số là vé cũ (phát hành ngày 30/4). 

Người tráo hơn 500 tờ vé số của phụ nữ không tay, không chân khai gì khi bị bắt? - Ảnh 3
Bà Lê Thị Thuận (46 tuổi, quê Khánh Hòa, tạm trú TP Biên Hòa) không tay, không chân bị tráo vé số. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Sau khi xảy ra sự việc, bà Thuận đã nhờ người dân liên hệ Công an phường Tân Tiến để trình bày sự việc. 

Sáng 26/9, tại phường Phước Tân xảy ra vụ tương tự. Các trinh sát Công an TP Biên Hòa đã theo dõi và truy bắt được Phạm Ngọc Vinh tại phường Lái Thiêu, TP Thuận An, Bình Dương. 

Xót xa người khuyết tật không tay, không chân bán vé số ở Đồng Nai bị lừa tráo 840 tờ

Xót xa người khuyết tật không tay, không chân bán vé số ở Đồng Nai bị lừa tráo 840 tờ

Ngày 24.9, Công an TP Biên Hòa đang phối hợp điều tra vụ việc chị Lê Thị Thuận, bán vé số trên đường Dương Tử Giang, Khu phố 2, phường Tân Tiến để truy xét kẻ gian tráo đổi 840 tờ vé số của chị. Chị Thuận người phụ nữ không tay, không chân quê tỉnh Khánh Hòa.

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