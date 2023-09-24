Xót xa người khuyết tật không tay, không chân bán vé số ở Đồng Nai bị lừa tráo 840 tờ

Xã hội 24/09/2023 19:54

Ngày 24.9, Công an TP Biên Hòa đang phối hợp điều tra vụ việc chị Lê Thị Thuận, bán vé số trên đường Dương Tử Giang, Khu phố 2, phường Tân Tiến để truy xét kẻ gian tráo đổi 840 tờ vé số của chị. Chị Thuận người phụ nữ không tay, không chân quê tỉnh Khánh Hòa.

 

Theo báo Dân Trí đưa tin, ngày 24/9, Công an phường Tân Tiến (TP Biên Hòa, Đồng Nai) phối hợp Công an TP Biên Hòa đang truy xét nghi can lừa tráo 840 tờ vé số của một phụ nữ không tay, không chân trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, bà Lê Thị Thuận (46 tuổi, quê Khánh Hòa, tạm trú TP Biên Hòa) không tay, không chân làm nghề bán vé số tại đường Dương Tử Giang, TP Biên Hòa từ nhiều năm nay bị kẻ gian tráo vé số. 

Xót xa người khuyết tật không tay, không chân bán vé số ở Đồng Nai bị lừa tráo 840 tờ - Ảnh 1
Bà Lê Thị Thuận (46 tuổi, quê Khánh Hòa, tạm trú TP Biên Hòa) không tay, không chân làm nghề bán vé số tại đường Dương Tử Giang, TP Biên Hòa. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Như thông tin trên báo Lao Động, thông tin ban đầu, khoảng 6h sáng ngày 24.9, chị Thuận đi xe lăn đến điểm bán vé số ở góc đường Dương Tử Giang, gần ngã tư Vincom để bán như thường lệ.

Tuy nhiên, khi có một khách hàng tới mua vé số thì phát hiện toàn bộ vé số của chị Thuận đều là vé cũ.

Lúc này, chị Thuận mới tá hỏa khi biết mình bị kẻ xấu lừa tráo toàn số vé của tỉnh Tiền Giang ngày 24.9.2023 bằng số vé cũ cũng của tỉnh Tiền Giang nhưng là ngày 30.4.2023.

Sau khi xảy ra sự việc, bà Thuận đã nhờ người dân liên hệ Công an phường Tân Tiến để trình bày sự việc. 

Xót xa người khuyết tật không tay, không chân bán vé số ở Đồng Nai bị lừa tráo 840 tờ - Ảnh 2
Nhiều người dân đã đến động viên và mua vé số ủng hộ chị Thuận. Ảnh: Báo Lao Động. 

Nhận được tin báo, Công an phường Tân Tiến đã đến hiện trường ghi nhận vụ việc, mời bà Thuận về trụ sở lấy lời khai. Bà Thuận cho biết, bà lấy xấp vé số trên ở đại lý từ chiều 23/9. Do trời mưa, chưa đi bán được nên vẫn còn nguyên 840 tờ.

Biết thông tin chị Thuận vừa bị kẻ gian lừa tráo 840 tờ vé số, nhiều người dân đã đến động viên và mua vé số ủng hộ. Ngoài ra, nhiều người cũng đã góp tiền ủng hộ chị để trả tiền gốc cho số vé số đã bị đánh tráo.

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