Theo VTC News đưa tin, Viện KSND TP Hải Phòng phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Phong Toàn để điều tra về hành vi "Giết người" trong vụ án thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại, chôn xác ở khu vườn tại thôn Lê Sáng, xã An Hồng, huyện An Dương.

Bị can Lê Văn Toàn, sinh năm 2009, trú tại địa phương. Tại cơ quan công an, Toàn khai nhận, đã xảy ra tranh cãi với Nguyễn Thùy D. ngày 12/4 tại nhà mình. Toàn đánh D. ngất sau đó siết cổ nạn nhân rồi kéo ra vườn nhà chôn.