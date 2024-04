Liên quan tới vụ việc sát hại bạn gái, chôn xác, một tình tiết khác được nhiều người quan tâm là việc nạn nhân đã có con 4 tháng tuổi với chính hung thủ.

Như đã đưa tin trước đó, theo thông tin từ Tiền Phong, chiều 20/4, Công an TP Hải Phòng thông tin chính thức vụ việc khai quật thi thể nữ sinh bị người yêu sát hại, chôn xác trong vườn chuối tại huyện An Dương. Theo đó, ngày 13/4, Công an huyện An Dương tiếp nhận trình báo của gia đình nữ sinh Nguyễn Thùy D (SN 2009, ở thôn Ngô Hùng, xã An Hồng) bị mất tích.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện An Dương xác định ngày 12/4, Nguyễn Thùy D đi chơi cùng bạn trai là Lê Văn T (SN 2009, ở thôn Lê Sáng, xã An Hồng) nhưng sau đó không về nhà. Ngày 19/4, cảnh sát triệu tập Lê Văn T lên làm việc. Nam sinh này khai ngày 12/4 có đón bạn gái về nhà chơi. Đối tượng này ở cùng bà ngoại là H.T.H, ở thôn Lê Sáng, xã An Hồng.

Tại đây, hai người xảy ra mâu thuẫn, Lê Văn T đánh bạn gái ngất sau đó siết cổ khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, đối tượng kéo thi thể nạn nhân ra vườn chuối sau nhà chôn nhằm phi tang. Hiện trường vụ án - Ảnh: Dân Trí Ngay sau khi làm việc với đối tượng, Công an huyện An Dương đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ thuộc Công an Hải Phòng tới hiện trường, khai quật thi thể nạn nhân ngay trong đêm để khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ. Hàng trăm người dân địa phương theo dõi lực lượng chức năng khai quật thi thể nữ sinh. Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện An Dương khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án. Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ Dân Trí, một tình tiết khác được nhiều người quan tâm là việc nạn nhân đã có con 4 tháng tuổi với T. Vậy trong trường hợp này, nghi phạm có thể bị xử lý thêm về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi hay không? Giải đáp vấn đề trên, luật sư Quách Thành Lực (Giám đốc Công ty Luật Pháp trị, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết để xác định trách nhiệm pháp lý đối với vấn đề trên, yếu tố then chốt cần làm rõ là ý chí chủ quan và tự nguyện của hai người khi thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Nếu hành vi xuất phát từ sự tự nguyện của cả 2, trách nhiệm hình sự sẽ không được đề cập bởi theo Điều 145 Bộ luật Hình sự 2015, việc xử lý về hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi sẽ chỉ áp dụng với chủ thể là người từ đủ 18 tuổi trở lên. Trường hợp này, do T. chưa đủ 18 tuổi nên sẽ không đề cập tới trách nhiệm hình sự. Nghi phạm Lê Văn T. - Ảnh: Người Lao Động Ngược lại, nếu hành vi không xuất phát từ sự tự nguyện của nạn nhân, cần xem xét có hay không dấu hiệu của hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi hoặc cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Đối với các tội danh này, pháp luật không quy định giới hạn chủ thể thực hiện hành vi phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên. Đồng thời, Điều 12 Bộ luật Hình sự 2015 cũng quy định người từ đủ 14 tuổi trở lên sẽ phải chịu trách nhiệm về các tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi (Điều 142) hoặc Cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (Điều 144) nếu hành vi thuộc trường hợp tội phạm rất nghiêm trọng, tức có khung hình phạt tối đa trên 7 năm tù. Do đó, nếu hành vi quan hệ tình dục không xuất phát từ sự đồng thuận của các bên, có thể xem xét thêm trách nhiệm hình sự đối với nghi phạm về các tội danh này.

