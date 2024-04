Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngày 20/4, Công an TP Hải Phòng thông tin chính thức về vụ án thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại, chôn xác ở khu vườn tại thôn Lê Sáng, xã An Hồng (An Dương, Hải Phòng).

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 13/4, Công an huyện An Dương nhận được trình báo của người thân về việc cháu N.T.D. (15 tuổi, ở thôn Ngô Hùng, xã An Hồng) bị mất tích.