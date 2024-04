Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, chiều 22/4, sau khi ra tay sát hại bạn gái là N.T.D. (SN 2009, trú tại thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) rồi kéo thi thể ra vườn chôn, nghi phạm Lê Văn T. (SN 2009, trú tại thôn Lê Sáng, cùng xã An Hồng) đã tạo chứng cứ ngoại phạm tinh vi nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Chiều 12/4, trong quá trình nhắn tin qua lại, giữa Lê Văn T. và N.T.D. đã xảy ra cãi vã, có lời lẽ xúc phạm bố mẹ của nhau. Bực tức về việc bạn gái xúc phạm phụ huynh, T. nhắn tin bảo sang đón D. qua nhà mình để giải quyết mâu thuẫn. Khoảng 14 giờ cùng ngày, T. đi xe máy điện đến đón D. và cả 2 lại đấu khẩu. Về đến nhà T., tại phòng ngủ ở tầng 1, T. và D. tiếp tục xúc phạm bố mẹ của nhau.