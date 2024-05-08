Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 9/5/2024, 3 con giáp sung túc đủ đầy, giàu sang viên mãn, tình tiền không thiếu, có nhà lầu xế xịn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ Năm 9/5/2024, tuổi Thân có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Bản mệnh có tầm nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích vấn đề chính xác, khiến ai cũng phải khâm phục và tin tưởng.

Tuy nhiên, trong ngày hôm nay, bản mệnh dễ mắc các bệnh về cơ bắp hoặc gân cốt. Bản mệnh nên chú ý giữ gìn sức khỏe và tăng cường vận động, không nên ngồi một chỗ quá lâu khiến cơ thể mỏi mệt.

Chuyện làm ăn kinh doanh cũng có bước tiến vượt bậc. Những dự án đầu tư trước đó của bản mệnh dần đem lại lợi nhuận đáng kể, nhờ đó mà bản mệnh có một túi tiền rủng rỉnh, chuyện chi tiêu cũng không cần phải tính toán quá nhiều.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu thông minh, tài năng nổi bật. Con giáp này cũng là người dũng cảm, không ngại khó ngại khổ, có tố chất tốt để trở thành người lãnh đạo. Bản mệnh tập trung vào việc nuôi dưỡng các mối quan hệ để có thêm nhiều cơ hội hợp tác, mở rộng mối làm ăn, tích lũy được nguồn tài nguyên phong phú.

Thời gian này, tuổi Sửu đón nhận nhiều vận may mới, có thêm cơ hội kiếm tiền, nhận về sự giàu có dồi dào. Bản mệnh có bước đột phá trong sự nghiệp, bước đường thăng tiến ngày càng nhanh hơn. Trong thời gian tới, thu nhập của tuổi Sửu tăng lên gấp nhiều lần. Tài chính rủng rỉnh giúp bản mệnh có thể làm nhiều việc quan trọng, hoàn thành các dự định đã ấp ủ bấy lâu nay.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi thứ Năm 9/5/2024 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu chủ động hoàn thành chỉ tiêu bản thân đề ra.

Ngày thứ Năm 9/5/2024 tuổi Dậu luôn suy nghĩ lạc quan, sẵn sàng giúp đỡ khi người khác cần.

Công việc: Trong công việc, người tuổi Dậu đang lập ra kế hoạch mới cho công danh của chính mình.

Tình cảm: Trong tình yêu, người tuổi Dậu chờ đợi sự thay đổi hoàn mỹ của cả hai, tiến lên mối quan hệ dài lâu.

Tài lộc: Về mặt tài chính, chăm chỉ hoàn thành cột mốc tài chính đáng mong đợi.

Sức khoẻ: Đón nhận một phương pháp mới, nhằm cải thiện sức khỏe thực sự của bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.