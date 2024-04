Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) cho biết, đã lấy lời khai Dương Văn Trung (SN 1994, ngụ huyện Tân Châu) để điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin từ Bảo vệ Pháp luật, sáng 27/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) cho biết, đã lấy lời khai Dương Văn Trung (SN 1994, ngụ huyện Tân Châu) để điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Tại cơ quan Công an, Trung khai nhận: Trước đó, Trung nghe vợ kể giữa vợ mình và chị N.H. (ngụ ấp Tân Trung B, xã Tân Hưng) xảy ra mâu thuẫn về việc mua, bán hàng online. Sau đó, vợ chồng Trung ly hôn. Trung muốn vợ quay lại sống chung với mình, nên nảy ý định đến nhà chị H. đánh H. để cho vợ mình vui lòng.

Nghĩ là làm, Trung đi bộ đến nhà chị H. ngồi chờ. Thấy chị H. trong nhà, Trung xông vào đánh thì bị nạn nhân chống trả quyết liệt. Chưa hả cơn giận, Trung lấy cây kéo đâm tới tấp vào người chị H. khiến nạn nhân bị thương nặng. Qua điều tra, Công an đã bắt giữ Trung và lấy lời khai đối tượng. Được biết, Trung từng mang tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) đã lấy lời khai Dương Văn Trung - Ảnh: báo Tây Ninh

Theo thông tin từ báo Tây Ninh, trước đó, Công an xã Tân Hưng nhận tin báo từ người dân, tại nhà chị H ngụ ấp Tân Trung B, xã Tân Hưng xảy ra một vụ cố ý gây thương tích. Công an nhanh chóng đến hiện trường phối hợp với người dân truy tìm và đưa đối tượng Dương Văn Trung về làm việc. Vụ việc được chuyển giao đến Công an huyện Tân Châu thụ lý điều tra.

