Do mâu thuẫn trên mạng xã hội, hai nữ sinh lớp 11 và 12 tại Gia Lai hẹn gặp nhau giải quyết. Không may trong lúc xô xát nữ sinh lớp 11 bị đâm tử vong

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, liên quan vụ nữ sinh lớp 12 đâm chết nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai, cơ quan điều tra xác định hai bên không quen biết nhau trước đó, vừa gặp nhau là gây án.

Cụ thể, vụ việc xảy ra đêm 6/3 trước cổng Trường mẫu giáo Sơn Ca, phường An Bình, thị xã An Khê.

Người bị đâm chết là em N.H. (học sinh lớp 11A6 Trường THPT Nguyễn Trãi, thị xã An Khê), còn người gây án là em M.T. (học sinh lớp 12A1 Trường THPT Y Đôn, huyện Đăk Pơ).

Dẫn tin từ Đài Tiếng nói Nhân dân TP. Hồ Chí Minh - VOH, qua điều tra, xác định nguyên nhân dẫn tới vụ án là hai bên có những mâu thuẫn từ các bình luận qua lại trên mạng xã hội Facebook. Cả hai đều được biết tới trong cộng đồng trường lớp trên mạng xã hội nên đã hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn.

Thời điểm hai bên hẹn gặp nhau là đêm 6/3, cùng đi để chứng kiến có hai nhóm bạn của hai bên. Khi gặp nhau tại điểm hẹn, hai nữ sinh lao vào xô xát, kéo tóc nhau.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án - Ảnh: Tuổi Trẻ

Lúc này, M.T. bất ngờ rút dao mang theo từ nhà đâm loạn xạ về phía N.H. làm em này trọng thương, mất nhiều máu rồi tử vong sau đó.

Theo cơ quan điều tra, vụ việc chỉ xảy ra trong thời gian rất ngắn. Gây án xong, M.T. không nghĩ đối phương đã chết nên về nhà bình thường. Sau đó hay tin nạn nhân tử vong mới đến cơ quan công an trình diện.

Sau khi xảy ra vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can M.T. để điều tra tội "giết người".

Theo cơ quan điều tra, tại thời điểm gây án nữ sinh M.T. đã đủ 18 tuổi.

Tại cơ quan điều tra, M.T. khai báo thành khẩn, lời khai phù hợp các thông tin, tài liệu công an thu thập được.

