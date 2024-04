Tan ca về phòng trọ ở Bình Dương, nam thanh niên gọi mãi người yêu không ra mở nên nhìn qua khe hở phát hiện cô gái chết trong tư thế treo cổ.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, ngày 27/4, Công an thành phố Tân Uyên (Bình Dương) đang điều tra làm rõ vụ một cô gái tử vong trong phòng trọ, xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, tối 26/4, nam thanh niên đi làm trở về phòng trọ tại phường Tân Phước Khánh (thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) thì thấy cửa phòng khóa trái. Sau khi gọi nhưng người bên trong phòng không trả lời, nam thanh niên nhìn từ khe cửa thì tá hỏa phát hiện bạn gái trong tư thế treo cổ.

Nam Thanh niên nhanh chóng nhờ hàng xóm hỗ trợ, phá cửa vào trong để ứng cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc tại phòng trọ tại phường Tân Phước Khánh (thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Ảnh: Báo Tiền Phong.

Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng. Khi lực lượng chức năng có mặt, phá cửa vào trong phòng thì nạn nhân đã tử vong từ trước đó. Cô gái xấu số được xác định sinh năm 2002, quê An Giang.

Trước đó vài ngày, một cô gái ở An Giang cũng tử vong trong nhà trọ do nhân tình của mẹ sát hại. Như báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin trước đó, Ngày 20-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp Công an TP Biên Hoà điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng trong phòng trọ tại hẻm 395 (đường Trần Văn Xã, phường Trảng Dài, TP Biên Hoà). Theo thông tin ban đầu, cháu T (16 tuổi, quê An Giang) sống cùng mẹ và người tình của mẹ tên Bảo (33 tuổi, quê Cần Thơ) trong một phòng trọ để đi làm công nhân.

Tối 19-4, người trong khu nhà trọ nghe tiếng kêu cứu của em T (16 tuổi) nên chạy đến. Lúc này mọi người phát hiện trong phòng trọ có Bảo, riêng nạn nhân T đã nằm bất động với nhiều vết thương khu vực vùng cổ. Ngay sau đó nghi can Bảo bị bắt giữ. Nạn nhân cũng đã tử vong.

