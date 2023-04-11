Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính.

Theo thông tin từ báo Lao động, bà Chu Thị Thanh Thủy - Chủ tịch UBND xã Cẩm Dương thông tin, đầu giờ chiều nay (11/4), người dân địa phương phát hiện thi thể một phụ nữ dạt vào bờ biển của xã.

Ngay sau đó, thông tin được báo lên chính quyền địa phương. Nhận thông tin, Công an xã Cẩm Dương, Công an huyện Cẩm Xuyên đã có mặt tại hiện trường để phối hợp bảo vệ hiện trường, thực hiện xác minh danh tính.

Theo bà Thủy, cán bộ Phòng Kĩ thuật Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã vào để khám nghiệm tử thi.

Trên người nạn nhân không có giấy tờ nên chưa xác định được danh tính - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ Vietnamnet, bước đầu xác định, nạn nhân là nữ giới, độ tuổi từ 25 đến 35 tuổi, cao khoảng 1,48m. Nạn nhân mặc áo phông ngắn tay màu vàng, mặc quần thun màu xám, trên cổ có đeo 1 vòng kim loại màu vàng đã bị hoen gỉ chuyển sang màu đen.

Sau khi khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng đã phát thông báo truy tìm tung tích nạn nhân. Đồng thời đề nghị người dân có thông tin nào liên quan đến nạn nhân có đặc điểm như trên thì thông báo cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên.

Phát hiện thi thể người đàn ông bên cạnh xe máy tại Bình Phước Ngày 11/4, người đi đường phát hiện người đàn ông đã tử vong bên cạnh xe máy, cách đường nhựa khoảng 40m, tại Bình Phước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-thi-the-nguoi-phu-nu-phan-huy-nang-troi-dat-vao-bo-bien-ha-tinh-chua-xac-inh-uoc-danh-tinh-571593.html