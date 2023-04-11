Ngày 11/4, người đi đường phát hiện người đàn ông đã tử vong bên cạnh xe máy, cách đường nhựa khoảng 40m, tại Bình Phước.

Theo thông tin báo Thanh Niên, vào ngày 11/4, công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an huyện Đồng Phú tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ người đàn ông được phát hiện tử vong bên cạnh xe máy.

Hiện trường ghi nhận, thi thể nạn nhân cùng xe máy cách đường nhựa khoảng 40m. Thi thể nạn nhân cũng có vết thương, xe máy bị hư hỏng.

Hiện trường phát hiện thi thể - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin báo Bình Phước, khoảng 9h ngày 11/4, một số người dân tham gia giao thông trên đường liên xã, theo hướng từ huyện Đồng Phú (Bình Phước) đi Mã Đà, tỉnh Đồng Nai. Đến đoạn đường cua gấp, thuộc khu phố Bàu Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú thì phát hiện một người đàn ông đang nằm bất động dưới bãi đất nằm khá sâu bên đường, cách đó khoảng 3m là chiếc xe máy.

Khi người dân lại gần kiểm tra thì phát hiện người đàn ông đã tử vong. Nhận được tin báo, công an địa phương đã có mặt hiện trường để điều tra, làm rõ. Danh tính nạn nhân được xác định anh P.Đ.T. (36 tuổi, ngụ Phú Yên)

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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