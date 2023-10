UBND xã Tam Bình, H.Cai Lậy (Tiền Giang) cho biết, vào rạng sáng nay (11/4), trên địa bàn đã xảy ra vụ một giáo viên dạy giáo dục thể chất tại một trường THCS tử vong, nghi do tự thiêu

Thông thông tin đăng tải Báo Thanh niên, ngày 11/4, tin từ UBND xã Tam Bình, H.Cai Lậy (Tiền Giang) cho biết, vào rạng sáng cùng ngày, trên địa bàn xã xảy ra một vụ người đàn ông tử vong nghi do tự thiêu.

Được biết, người này là một giáo viên dạy giáo dục thể chất tại một trường THCS trên địa bàn xã Tam Bình, H.Cai Lậy. Gia đình cho biết, gần đây ông thường xuyên than phiền vì buồn gia đình và có nhiều biểu hiện như người bị trầm cảm.

Hiện, Công an H.Cai Lậy và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang đang phong tỏa hiện trường để điều tra vụ thầy giáo tử vong nghi do tự thiêu.

Trước đó, Pháp luật từng thông tin, ngày 7/4, gia đình ông N.Đ.H đã phát hiện thi thể của nạn nhân N.Đ.H (Phó hiệu trưởng một trường THPT trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) tại khu vực nghĩa trang xóm Cồn (thôn Thủy Ba Hạ, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh), trong tình trạng bị cháy biến dạng.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc - Ảnh: Pháp luật

Diễn biến mới nhất trong vụ hiệu trưởng đánh hiệu phó nhập viện ở Quảng Bình Vào ngày 11/4, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã có thông tin mới liên quan đếnq vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngư Thủy Bắc đánh hiệu phó ngay tại sân trường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-kinh-hoang-thi-the-thay-giao-the-duc-bi-ot-chay-en-571425.html