Một học sinh lớp 6 tử vong bất thường trong giờ Thể dục

Đời sống 11/04/2023 12:02

Khi đang khởi động, chạy nhẹ trong giờ thể dục, bất ngờ, em H. bị ngã xuống đất. Dù được nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngày 11/4, tin từ Phòng GD-ĐT TP.Biên Hòa, Đồng Nai cho biết có một học sinh tử vong trong khi khởi động chuẩn bị cho tiết học thể dục. Sự việc này cũng đã được báo cáo lên Sở GD-ĐT Đồng Nai.

Nạn nhân tử vong là em N.P.H., học sinh lớp 6/2 Trường THCS Tân Bửu (phường Bửu Long, TP.Biên Hòa).

Một học sinh lớp 6 tử vong bất thường trong giờ Thể dục - Ảnh 1
Ngôi trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Báo Dân Việt

Dẫn nguồn từ báo VietNamNet, sự việc xảy ra vào sáng 10/4, em H. đang chạy khởi động nhẹ trong sân trường bất ngờ té ngã. Lúc này, giáo viên Thể dục đã nhanh chóng sơ cứu ban đầu và chuyển nạn nhân đến Trạm Y tế phường Bửu Long. 

Các nhân viên y tế đã cho em H. thở oxy, nhồi nhịp tim. Em được chuyển tiếp đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu nhưng không qua khỏi. 

Sau khi xảy ra sự việc, ban giám hiệu trường cũng đã đến thăm hỏi, chia sẻ trước sự mất mát của gia đình học sinh.

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