Bắt khẩn cấp hiệu trưởng Trường THPT ở Đắk Nông: Nguyên nhân khiến ai cũng 'sốc'

Đời sống 11/04/2023 11:18

Vào sáng ngày 11/4, ông Nguyễn Văn Cường - Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Nông, cho biết việc phê chuẩn bắt khẩn cấp ông Nguyễn Phi Hùng - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu để điều tra về hành vi "tham ô tài sản" khi hưởng lợi chênh lệch hơn 550 triệu đồng các khoản thu của học sinh/phụ huynh.

Theo thông tin báo Dân Việt, trong 3 năm học 2019-2022, ông Nguyễn Phi Hùng (SN 1980, trú tại huyện Đắk R'Lấp) với vai trò là Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (đóng tại xã Đắk Ru, huyện Đắk R'Lấp) đã họp và được Ban đại diện cha mẹ học sinh ủy quyền cho trường thực hiện việc thu, chi các khoản tiền xã hội hóa (gồm tiền tài trợ, tiền thỏa thuận/dịch vụ, tiền khen thưởng, kiểm tra chung, quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh).

Bắt khẩn cấp hiệu trưởng Trường THPT ở Đắk Nông: Nguyên nhân khiến ai cũng 'sốc' - Ảnh 1

Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu. Ảnh: Báo Dân Việt

Qua điều tra, Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu thu được số tiền 2,4 tỉ đồng. Tuy nhiên, ông Nguyễn Phi Hùng chỉ báo cáo với Ban đại diện cha mẹ học sinh số tiền thu được là hơn 1,9 tỉ đồng. Qua đó, ông hưởng lợi số tiền chênh lệch là hơn 550 triệu đồng bỏ túi riêng, tiêu xài cá nhân.

Bắt khẩn cấp hiệu trưởng Trường THPT ở Đắk Nông: Nguyên nhân khiến ai cũng 'sốc' - Ảnh 2
Công an đọc lệnh bắt ông Hùng. Ảnh: VietNamNet

Dẫn tin từ Vietnamnet cho biết thêm, ngày 7/4/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Phi Hùng để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, sở này đã phân công ông Nguyễn Văn Minh (phó hiệu trưởng) tạm thời quản lý, điều hành trường THPT Nguyễn Đình Chiểu.

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