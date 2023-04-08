Cú va chạm mạnh giữ ô tô tải và xe máy khiến 1 học sinh tử vong, 2 người bị thương

Đời sống 08/04/2023 18:55

Khoảng 13h18, ngày 7/4, trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn (tỉnh Thanh Hoá) xảy ra một vụ TNGT giữa ô tô tải và xe máy làm 1 người tử vong, 2 người khác bị thương (các nạn nhân đều là học sinh)

Theo thông tin An toàn giao thông, ngày 8/4, Ban ATGT tỉnh Thanh Hoá cho biết, trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn (tỉnh Thanh Hoá) xảy ra một vụ TNGT giữa ô tô tải và xe máy làm 1 người tử vong, 2 người khác bị thương (các nạn nhân đều là học sinh).

Cú va chạm mạnh giữ ô tô tải và xe máy khiến 1 học sinh tử vong, 2 người bị thương - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ TNGT khiến 1 người chết, 2 người bị thương. Ảnh: An toàn giao thông

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 13h00 ngày 7/4, tại ngã 4, điểm giao nhau giữa đường Phan Chu Trinh và đường Trần Hưng Đạo, phường Lam Sơn, TX Bỉm Sơn. ại thời điểm này, xe máy BKS 36AB - 390.53 do Lê Minh Dương (SN 2007, ngụ ở xã Hà Châu, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá) điều khiển chở theo sau Lê Nguyễn Anh Đức và Tống Văn Thiện (đều sinh năm 2007, ngụ ở phường Lam Sơn, TX Bỉm Sơn), va chạm với xe tải BKS 36C - 127.77 do Nguyễn Minh Lợi (SN 1962, ngụ ở phường Ngọc Trạo, TX Bỉm Sơn) điều khiển.

Công lý cho biết thêm, vụ TNGT khiến Lê Minh Dương tử vong tại chỗ; Lê Nguyễn Anh Đức và Tống Văn Thiện bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu, điều trị. Được biết, các nạn nhân này đều đang theo học tại trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn).

Sau khi nhận được thông tin, Ban ATGT tỉnh Thanh Hoá yêu cầu Ban ATGT TX Bỉm Sơn kiểm tra và có báo cáo cụ thể về vụ tai nạn.

Cơ quan Công an tỉnh Thanh Hoá đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ TNGT.

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