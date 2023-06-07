Ngày 7/6, người dân đi tập thể dục tại Công viên Tết Mậu Thân (Tiền Giang) phát hiện thi thể người phụ nữ đang trong giai đoạn phân hủy nổi dưới hồ nước lớn.

Theo thông tin từ Zingnews, khoảng 6h40 ngày 7/6, một số người đi tập thể dục tại Công viên Tết Mậu Thân, phường 4 (TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), phát hiện thi thể người phụ nữ nổi dưới hồ nước lớn và trình báo với cơ quan chức năng.

Vụ việc xảy ra tại hồ nước lớn, TP Mỹ Tho - Ảnh: Zingnews

Ngay lập tức, Công an TP Mỹ Tho đã có mặt tại hiện trường và phong tỏa khu vực, đưa thi thể lên bờ khám nghiệm. Nạn nhân là nữ, khoảng 66 tuổi, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy.

Lực lượng chức năng đến khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Zingnews

Hiện cơ quan chức năng năng đang xác minh danh tính và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Thanh niên, người dân xã Đak Rong, H.Kbang (Gia Lai) trong lúc vào rừng đã phát hiện thi thể người phụ nữ đã bị phân hủy nhưng vẫn nhận dạng được dáng người, đặc điểm giới cũng như áo quần đang mặc…, khi men theo dòng suối để bắt cá, thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng.

Thi thể người phụ nữ đã bị phân hủy - Ảnh: Báo Thanh niên

Ngày 19/4, UBND xã Lơ Ku, H.Kbang (Gia Lai) xác nhận thi thể phụ nữ phân hủy trong rừng là chị Đ.T.H (39 tuổi, trú tại xã Lơ Ku). Gia đình cho biết, chị H. mất tích từ cuối tháng 2/2023, sau đó người thân đã đi tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả. Địa điểm phát hiện chị H. tử vong cách nhà khoảng 50 km. Chưa phát hiện trên thi thể chị H. có dấu hiệu gì rõ ràng của tác động ngoại lực. Chị có tiền sử bệnh thần kinh.

Xuyên đêm tìm kiếm thi thể 2 học sinh tiểu học đuối nước thương tâm khi tắm biển cùng gia đình Trưa 6/6, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Minh (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ đuối nước khiến 2 học sinh lớp 4 không may bị dòng nước cuốn trôi, tử vong.

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