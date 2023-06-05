Phát hiện thi thể nam thanh niên gục đầu vào xe máy ven đường

Đời sống 05/06/2023 09:33

Ngày 5/6, Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết, đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân người đàn ông tử vong bất thường trong tư thế ngồi gục đầu vào xe máy đậu trên đường.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 18h ngày 4/6, người dân phát hiện một người đàn ông ngồi dưới đất, gục đầu vào chiếc xe máy mang BKS 79D1-765.45 đang dựng trên đường đường bê tông, đoạn tiếp giáp với hàng rào sân vận động tỉnh Tiền Giang nối liền đường Trần Ngọc Giải (thuộc khu phố 10, phường 6, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). Ngay lập tức, mọi người tiến đến xem bất ngờ phát hiện người này đã tử vong nên trình báo cơ quan chức năng.

Phát hiện thi thể nam thanh niên gục đầu vào xe máy ven đường - Ảnh 1
Hiện trường người đàn ông tử vong bên cạnh xe máy - Ảnh: Báo Dân trí

Sau khi nhận được tin báo, Công an TP. Mỹ Tho phối hợp công an phường 6 cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo nguồn tin từ báo Thanh niên, tại hiện trường, chiếc xe máy dựng trên đường bê tông, cạnh bụi cỏ. Nạn nhân khoảng 40 tuổi, mặc quần dài màu sáng, áo thun ngắn tay ngồi dưới đường, phần đầu nạn nhân gục vào chiếc xe máy.

Phát hiện thi thể nam thanh niên gục đầu vào xe máy ven đường - Ảnh 2
Người dân cùng cơ quan công an có mặt tại hiện trường - Ảnh: Báo Tiền phong

Lực lượng chức năng cho biết, qua kiểm tra, nạn nhân có điện thoại di động nhưng không mang theo giấy tờ tùy thân.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

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