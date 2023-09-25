Người dân tá hỏa phát hiện 1 người phụ nữ 29 tuổi đã tử vong trong tư thế treo cổ trên cây tràm. Gần đó là chiếc xe máy nghi của nạn nhân nên trình báo cơ quan chức năng.

Theo báo Công An Nhân Dân đưa tin, ngày 25/9, thông tin từ UBND phường Trà Bá (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trường hợp 1 người phụ nữ tử vong trong tư thế treo cổ.

Thông tin ban đầu, khoảng 8h cùng ngày, người dân đi làm thì phát hiện 1 người phụ nữ tử vong trong tư thế treo cổ tại rừng tràm thuộc làng Ngol, phường Trà Bá nên trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ việc người phụ nữ tử vong trong tư thế treo cổ. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Theo báo Người Lao Động, ngay sau đó, Công an phường Trà Bá và Công an TP Plieku đã có mặt tại hiện trường để xác định nhân thân, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Qua đó, công an xác định người phụ nữ này là chị N.T.K. S (29 tuổi trú xã An Phú, TP Pleiku). Vị trí phát hiện thi thể cách nơi nạn nhân sinh sống chừng 8 km.

Tại hiện trường còn có chiếc xe máy màu trắng và một số giấy tờ tùy thân.

Danh tính người phụ nữ treo cổ trong phòng vệ sinh quán karaoke tại Quảng Ninh Một vị lãnh đạo UBND thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một phụ nữ treo cổ tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-nguoi-phu-nu-tu-vong-trong-tu-the-treo-co-tai-rung-tram-619311.html