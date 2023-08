Cụ thể, vào chiều 27/6, bà Ka T (ở thôn Bia Ray, xã N'Thol Hạ, huyện Đức Trọng) đi làm về thì phát hiện chồng bà là ông L.Đ.C (33 tuổi) cùng 3 người con nhỏ sinh năm 2015, 2017 và 2019 đã tử vong trong tư thế treo cổ. Trong 3 người con nhỏ có 2 người là con chung của bà Ka T và ông C, người còn lại là con riêng của bà Ka T. Trước khi lập gia đình với ông C, bà Ka T đã có 3 người con riêng.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào ngày 29/6, Công an huyện Đức Trọng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc một người cha cùng 3 con chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Theo báo cáo của Công an huyện Đức Trọng, qua khám hiệm hiện trường không phát hiện các dấu vết xô xát, không phát hiện thương tích nào khác trên người các nạn nhân ngoài dấu vết treo cổ. Cơ quan công an cũng phát hiện một bức thư trong nhà, nghi của ông C để lại.

Cơ quan công an xác định nguyên nhân ban đầu của vụ việc do mâu thuẫn gia đình, người cha treo cổ 3 con rồi tự treo cổ chết theo.