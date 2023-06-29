Nguyên nhân khiến người cha và 3 con nhỏ ở Lâm Đồng chết trong tư thế treo cổ

Đời sống 29/06/2023 14:52

Công an huyện Đức Trọng đã xác định được nguyên nhân trong người cha treo cổ 3 con rồi tự treo cổ chết theo.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào ngày 29/6, Công an huyện Đức Trọng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc một người cha cùng 3 con chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Cụ thể, vào chiều 27/6, bà Ka T (ở thôn Bia Ray, xã N'Thol Hạ, huyện Đức Trọng) đi làm về thì phát hiện chồng bà là ông L.Đ.C (33 tuổi) cùng 3 người con nhỏ sinh năm 2015, 2017 và 2019 đã tử vong trong tư thế treo cổ. Trong 3 người con nhỏ có 2 người là con chung của bà Ka T và ông C, người còn lại là con riêng của bà Ka T. Trước khi lập gia đình với ông C, bà Ka T đã có 3 người con riêng.

Theo báo cáo của Công an huyện Đức Trọng, qua khám hiệm hiện trường không phát hiện các dấu vết xô xát, không phát hiện thương tích nào khác trên người các nạn nhân ngoài dấu vết treo cổ. Cơ quan công an cũng phát hiện một bức thư trong nhà, nghi của ông C để lại.

Cơ quan công an xác định nguyên nhân ban đầu của vụ việc do mâu thuẫn gia đình, người cha treo cổ 3 con rồi tự treo cổ chết theo.

Nguyên nhân khiến người cha và 3 con nhỏ ở Lâm Đồng chết trong tư thế treo cổ - Ảnh 1
Cha và 3 con cùng chết trong tư thế treo cổ - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, trước khi lập gia đình với anh C. chị T. đã có 3 con riêng. Sau đó anh chị có thêm 2 con trai chung là các cháu L.Đ.T. và L.Đ.Th. Nhà chị T. ở sát nhà cha mẹ đẻ của chị, được cha mẹ cho đất, hỗ trợ xây nhà. Vợ hàng ngày đi làm thuê cho họ hàng, bà con trong xã; chồng làm thợ xây, các con riêng của chị T. đều yêu quý anh C. và gọi anh bằng bố.

Chị T. cho biết, cách đây ít ngày, vợ chồng chị có tranh luận về chuyện con cái. Họ ít khi có mâu thuẫn. Chuyện tưởng như chẳng có gì. Sáng 27/6, chị T. đi làm bình thường, anh C. nói với vợ sẽ đi làm sau. Tuy nhiên, chị không ngờ xảy ra vụ việc.

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Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Lao Động

Căn nhà chị T. có lắp camera để theo dõi việc học hành, sinh hoạt của 5 đứa trẻ. Ngày 27/6, các cơ quan chức năng trích xuất camera, ghi nhận sự việc. Lúc 12h đến khoảng trước 13h cùng ngày, 3 đứa trẻ nhỏ nhất nhà còn chạy nhảy, vui đùa; đến khoảng 13h thì phòng khách vắng lặng. Cơ quan chức năng nhận định, vụ việc đau lòng xảy ra khoảng 13h cùng ngày, trong căn phòng ngủ của vợ chồng chị T.

Chị T. và gia đình 2 bên rất đau lòng trước sự việc này, chị không lý giải được nguyên nhân khiến chồng nghĩ quẩn. Chị cho biết, vợ chồng chị nợ khoảng vài chục triệu đồng của người quen khi xây nhà và không bị áp lực vì người này đã nói khi nào có trả nợ cũng được. Ngoài ra, vợ chồng không mâu thuẫn gì lớn.

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