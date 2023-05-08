Phát hiện nam thanh niên bị mìn tự chế nổ đứt rời khuỷ tay

Đời sống 08/05/2023 09:45

Người đàn ông dùng mìn tự chế để đánh cá, nhưng không may mìn phát nổ khiến người này bị thương nặng, đứt rời đến khuỷ tay.

Theo thông tin từ báo Lao động, khoảng 11h50 ngày 7/5, người dân sinh sống tại thôn 8, xã Đường Hoa (giáp ranh xã Tân Bình, huyện Đầm Hà), nghe thấy tiếng nổ lớn tại khu vực bờ suối, cách trục đường chính của xã khoảng 200 m.

Phát hiện nam thanh niên bị mìn tự chế nổ đứt rời khuỷ tay - Ảnh 1

Mìn tự chế để đánh cá bất ngờ phát nổ, người đàn ông bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu - Ảnh: Pháp luật Plus

Ngay khi nghe tiếng nổ, người dân chạy ra phát hiện một nam giới bị thương nặng, tay phải bị đứt rời đến khuỷu, bàn tay trái bị dập nát ngón trỏ và ngón cái, mặt chảy nhiều máu. Sau đó, nạn nhân đã được chính quyền và nhân dân địa phương hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế.

Phát hiện nam thanh niên bị mìn tự chế nổ đứt rời khuỷ tay - Ảnh 2
Hiện trường vụ nổ - Ảnh minh họa: Internet

Theo nguồn tin từ VietNamPlus, nạn nhân là anh Hoàng A Pẩu (sinh năm 1993), thường trú tại xã Quảng An, huyện Đầm Hà. Vật liệu nổ là mìn tự chế do nạn nhân mang theo sau đó tự kích nổ để đánh cá, dẫn đến bị thương.

Lực lượng chức năng đến kiểm tra nhà của anh Hoàng A Pẩu, phát hiện một lượng thuốc nổ để phục vụ cho việc chế mìn đánh bắt thủy sản.

Sau đó, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc.

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