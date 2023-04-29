Một phi công và 3 người khác bị thương sau khi một chiếc khinh khí cầu đột ngột phát nổ rồi bốc cháy tại Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Tuyên Quang.

Theo thông tin từ Báo điện tử VTC News, lãnh đạo Sở VH-TT&DL tỉnh Tuyên Quang xác nhận, vừa xảy ra vụ cháy khinh khí cầu khiến 4 người bị bỏng.

Theo lãnh đạo Sở VH-TT&DL tỉnh Tuyên Quang, sự cố xảy ra khoảng 19h tối 29/4, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, khi một phi công quốc tế người Nhật đang thao tác kiểm tra khinh khí cầu trước khi trình diễn ánh sáng cho người dân xem thì gặp sự cố.

Chiếc khinh khí cầu có kích thước lớn bốc cháy dữ dội tại quảng trường - Ảnh: Báo điện tử VTC News

Vị này cũng cho biết thêm, sau sự cố 4 người bị thương được đội cứu thương cấp cứu, xử lý tại hiện trường luôn và đưa vào bệnh viện kiểm tra vết thương. 4 nạn nhân bị thương nhẹ, vẫn đi lại bình thường.

Theo đoạn video trên mạng xã hội, chiếc khinh khí cầu có kích thước lớn bốc cháy dữ dội tại quảng trường, một số người dùng bình chữa cháy nhỏ để dập lửa nhưng không thành công. Bất ngờ, ít nhất 2 tiếng nổ lớn phát ra kèm khói đen bốc lên khiến nhiều người chứng kiến hoảng sợ bỏ chạy.

Theo tin từ Báo Điện tử VietnamPlus, ngày 28/4, Lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ 2 năm 2023 được khai mạc tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang.

Đây là lần thứ hai sự kiện được tổ chức tại tỉnh, mở màn cho Năm du lịch Tuyên Quang 2023.

Khinh khí cầu rực rỡ sắc màu trong lễ hội năm nay - Ảnh: Báo Điện tử VietnamPlus

Lễ hội diễn ra từ ngày 28/4 đến ngày 2/5; với sự tham gia của 20 khinh khí cầu tiêu chuẩn quốc tế, do các phi công dày dạn kinh nghiệm đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Hà Lan, Ấn Độ, Slovakia, Nga, Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam điều khiển.

Trong thời gian diễn ra lễ hội, du khách sẽ được trải nghiệm bay treo, bay tự do, bay mạo hiểm, theo dõi các màn bay biểu diễn và trình diễn ánh sáng khinh khí cầu về đêm tại 2 địa điểm là Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang và sân vận động Nà Tông, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình.

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