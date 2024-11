Người phụ nữ dùng chân đạp vào con gái giữa đường (Ảnh: PLO)

Mặc cho bé gái khóc và van xin “mẹ ơi đừng đánh con” nhưng người phụ nữ vẫn dùng dây đánh liên tiếp vào người bé gái không thương tiếc.

Bà liên tục dùng dây đánh vào bé gái (Ảnh: PLO)

Điều đáng nói là xung quanh có rất nhiều người lớn nhưng không một ai ngăn cản hay can thiệp dù bé gái có kêu gọi sự giúp đỡ.

Sau đó, mạng xã hội tiếp tục xuất hiện một clip khác ghi cảnh người phụ nữ này tiếp tục xảy ra cự cãi, ẩu đả với một người đàn ông trong đêm. Người đàn ông này được cho là chồng của người phụ nữ và mâu thuẫn xảy ra xuất phát từ việc người phụ nữ đã đánh bé gái lúc sáng.

Trong quá trình cự cãi và chửi bới người đàn ông, người phụ nữ này tay cầm dao, nói “con tao đẻ ra tao không được quyền đánh hả”.

Hai clip được đăng tải khiến cộng động mạng vô cùng phẫn nộ trước hành vi của người phụ nữ.

Ngày 8-11, trao đổi với PLO, lãnh đạo Công an TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long cho biết công an đã nắm sự việc và đã phối hợp với Công an phường mời người phụ nữ lên làm việc.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, trước đó tại Hậu Giang một đứa bé 6 tuổi cũng bị mẹ đánh với nhiều thương tích: Tối 13/10, người dân báo tin cho chính quyền việc bé T. (6 tuổi) nghi bị mẹ ruột đánh gây nhiều thương tích.

Công an xã Vị Tân (TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) đã tới kiểm tra phòng trọ và làm việc với Nguyễn Thị K. - mẹ ruột cháu T. (trú huyện Giồng Riềng, Kiên Giang). K. khai, 4-5 ngày nay đã nhiều lần dùng tay, cần câu tre, guốc, mũ đánh vào mắt, mông, tay, chân, lưng của T., do bé không chịu ăn, thức đến khuya mới chịu ngủ. Lần đánh gần nhất khoảng 17-18h ngày 11/10.

Thời điểm làm việc, Công an xã ghi nhận tình trạng sức khỏe bé T. không tốt, tinh thần không ổn định, đứng lên và ngồi xuống khó khăn, nhiều vết bầm tím trên cơ thể.

Mẹ bé T. thông tin, trước đây có sống như vợ chồng với người tình nhưng không đăng ký kết hôn, khi K. mang thai thì người tình bỏ đi không liên lạc được. Sau khi K. sinh, bé T. được mẹ gửi ông bà ngoại chăm sóc. Năm 3 tuổi, ông bà mất nên bé T. về sống với mẹ cho tới nay.

Nhận thông tin vụ việc, ngày 14/10, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hậu Giang đã chỉ đạo phòng ban liên quan phối hợp với chính quyền địa phương xác minh vụ việc, xử lý hành vi bạo hành trẻ em (nếu có). Trước mắt, địa phương có phương án bảo vệ bé T., xem xét việc tách bé khỏi mẹ (nếu cần) đến khi cơ quan chức năng có kết luận cuối cùng.