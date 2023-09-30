Đốt đầu lân trong đêm Trung thu, nhiều trẻ em bị bỏng nặng phải nhập viện

Tại huyện Thường Tín, Hà Nội, trong chương trình đốt lửa múa lân kèm phun dầu được tổ chức đêm Trung thu đã xảy ra sự cố làm 3 trẻ em bỏng nặng phải nhập viện điều trị.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin trưa 30/9, lãnh đạo UBND huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra sự cố trong quá trình tổ chức vui Trung thu tại xã Văn Bình. Theo vị lãnh đạo, tối 29/9, chương trình vui chơi đêm Trung thu được tổ chức tại xã Văn Bình, trong đó có hoạt động múa lân, ngậm dầu phun lửa. Quá trình vui chơi xảy ra sự cố.

Đống lửa được đốt tại thời điểm xảy ra sự việc. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Nhà chức trách cho biết, cập nhật đến trưa nay 30/9, vụ việc khiến 3 cháu bị bỏng nặng, phải nhập viện điều trị.

Lãnh đạo UBND huyện Thường Tín đã chỉ đạo UBND xã khẩn trương khắc phục hậu quả, thăm hỏi các cháu bị thương, đồng thời xác minh, giải quyết vụ việc.

Như báo Dân Trí đưa tin, mạng xã hội đang lan truyền clip cảnh một đống lửa trại được đốt ở giữa, vài trẻ cầm đầu múa lân chạy xung quanh rồi ném đầu lân vào đống lửa, nhóm người đứng xung quanh chủ yếu là trẻ em, hò reo đứng xem.

Theo "truyền thống", sau khi kết thúc các màn múa lân, nhóm trẻ đốt đầu lân. Khi đống lửa bùng cháy to, đám đông đang vây quanh thì một chai dầu hỏa được ném vào, khiến lửa bùng văng ra ngoài. Sự cố khiến một số trẻ em đang đứng xem bị bỏng.

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