Đang chạy xe trên đường, một phụ nữ bất ngờ bị người lạ tạt a xít gây bỏng nặng

Nạn nhân bị bỏng nặng ở cổ, mặt và ngực, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, sáng 21/9, lãnh đạo Công an huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định xác nhận đơn vị đang tập trung điều tra vụ tạt a xít khi nạn nhân lưu thông trên đường, đoạn thuộc thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước.

Thông tin ban đầu, sáng 18/9, chị N.T.T. (SN 1985; ngụ thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước) một mình điều khiển xe máy ra khỏi nhà để xử lý công việc riêng. Khi chị T. điều khiển xe máy đến đoạn đường thuộc khu phố Mỹ Điền, thị trấn Tuy Phước thì bất ngờ bị một phụ nữ (chưa rõ lai lịch) dùng a xít tạt vào người.

Hậu quả, chị T. bị bỏng nặng ở cổ, mặt và ngực, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.



Khi chị T. điều khiển xe máy đến đoạn đường thuộc khu phố Mỹ Điền, thị trấn Tuy Phước thì bất ngờ bị một phụ nữ (chưa rõ lai lịch) dùng a xít tạt vào người - Ảnh: Người Lao động

Trước đó, theo thông tin từ Vietnamplus, sáng 26/2, vụ việc tạt axit tương tự cũng xảy ra tại Bình Dương khiến một người phụ nữ tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào tối 25/2, một người phụ nữ 37 tuổi (quê Nghệ An) đang chạy xe máy qua đường Vũng Việt (thuộc phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thì bất ngờ bị một người đàn ông đi xe máy chặn đường, tạt chất lỏng nghi là axit lên người khiến chị này gục xuống đất gào thét, cơ thể bị bỏng nặng.

Hiện trường vụ tạt axit xảy ra tại Bình Dương khiến một người phụ nữ tử vong - Ảnh: Vietnamplus

Nghe tiếng kêu cứu của người phụ nữ, người dân gần đó đã chạy lại hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu. Đối tượng gây án cũng lập tức rời khỏi hiện trường. Dù nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu nhưng do bị bỏng nặng nên đã tử vong.

Lực lượng chức năng đã tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khẩn trương truy bắt đối tượng gây án để điều tra.

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