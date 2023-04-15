Hà Nội: Bé gái 3 tháng tuổi bỏng nặng do bị nhỏ nhầm axit vào miệng

Đời sống 15/04/2023 16:10

Nhầm lẫn lọ axit là vitamin D3, người thân nhỏ vào miệng bé gái 3 tháng tuổi khiến em bị bỏng khoang miệng.

Vào ngày 15/4, theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội), bệnh nhi là bé gái M.A. (3 tháng tuổi).

Cụ thể, người thân muốn lấy lọ vitamin D cho bé A. uống nhưng lại lấy nhầm lọ thuốc axit trichloracetic 80% đặt kế bên do hình dáng và màu sắc của hai lọ giống nhau. Axit trichloracetic là chất tương tự axit axetic, được sử dụng cho điều trị mụn cóc, mụn cơm, mắt cá chân.

Ngay sau đó, khoang miệng bệnh nhi xuất hiện chất lỏng màu trắng và bé bắt đầu khóc nhiều. Lúc này, gia đình phát hiện đã nhỏ nhầm thuốc nên sơ cứu tại nhà bằng cách lấy khăn thấm nước lau miệng cho con và đưa ngay đến bệnh viện.

Bác sĩ chuyên khoa II Phùng Công Sáng, Phó trưởng khoa Chỉnh hình, phụ trách Đơn vị bỏng, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết bệnh nhi được chẩn đoán bỏng hóa chất khoang miệng mức độ III.

Bác sĩ Sáng cho biết, bỏng hóa chất là tình trạng bỏng do các loại hóa chất như axit hoặc bazơ gây ra. Nó có thể gây ra tổn thương trên da hoặc niêm mạc các khoang trong cơ thể. Trường hợp bỏng sâu có nguy cơ tổn thương đến gân cơ, xương hoặc các cơ quan nội tạng nếu không may nuốt hóa chất vào người.

Với trường hợp bé M.A. thường rất nguy hiểm. Nhưng may mắn, bé uống nhầm lượng nhỏ (theo giọt) nên diện tích bỏng không lớn, điều trị đúng sẽ hạn chế được các di chứng sau này. Nhờ điều trị kịp thời, sức khỏe của bệnh nhi ổn định và đã được xuất viện.

Hà Nội: Bé gái 3 tháng tuổi bỏng nặng do bị nhỏ nhầm axit vào miệng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, bệnh viện Nhi Trung ương gần đây tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ ngộ độc do uống nhầm hóa chất đựng vào các chai nước lọc, nước ngọt hoặc cha mẹ nhỏ nhầm axit, cồn 90 độ vào mũi, miệng trẻ… Trong đó, bệnh viện ghi nhận không ít ca rơi vào tình trạng nguy kịch tính mạng.

Để phòng tránh tình trạng này, bác sĩ Sáng lưu ý ngay khi phát hiện trẻ uống nhầm chất gây bỏng, cha mẹ cần bình tĩnh và sơ cứu ban đầu cho trẻ bằng cách:

- Rửa vùng xung quanh miệng của trẻ bằng nước sạch hoặc nước muối sinh lý. Nếu trẻ đủ lớn, cha mẹ có thể cho trẻ súc miệng bằng nước mát và nhổ đi giúp làm loãng hóa chất.

- Nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện để các kịp thời can thiệp. Trong quá trình di chuyển, người nhà vẫn nên tiếp tục rửa nước hoặc cho trẻ súc miệng bằng nước

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