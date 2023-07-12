Sau khi đâm vào cọc tiêu bên đường ô tô mất lái và tiếp tục tông trực diện vào xe tải khiến tài xế tử vong tại chỗ, xe biến dạng và hư hỏng nặng.

Dẫn theo thông tin từ báo Dân trí, vào trưa 11/7/2023 ông N.T. (47 tuổi, ở xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển ô tô BKS 37S-9210 trên đường Lê Duẩn, thuộc phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định; bất ngờ mất lái tông vào cọc tiêu bên đường.

Tài xế xe con tử vong tại chỗ sau cú tông mạnh với xe tải - Ảnh: Báo Dân Trí

Ô tô không dừng lại mà tiếp tục lao qua làn đường ngược chiều, tông vào đầu xe tải cẩu 77C- 106.40 do ông Nguyễn Văn H. (48 tuổi, trú phường Đập Đá, thị xã An Nhơn) điều khiển chiều ngược lại.

Cú tông mạnh khiến ô tô con bị hư hỏng nặng, tài xế T. tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, ô tô con biến dạng nằm trước đầu xe tải, phần cabin xe tải cũng hư hỏng nghiêm trọng.

Theo thông tin từ VOV, nhận được tin báo, Công an thị xã An Nhơn đã có mặt mau chóng để xử lý hiện trường và đưa thi thể nạn nhân đến người nhà lo hậu sự.

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