Ngày 5/7, lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc người đàn ông vi phạm nồng độ cồn cầm dao đâm trọng thương CSGT đang làm nhiệm vụ.

Theo thông tin từ tạp chí Giao Thông, tối 4/7, tổ công tác Đội CSGT Bình Triệu lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại nút giao Quốc lộ 1 - Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, quận 12. Lúc này, tổ công tác phát hiện tài xế Nguyễn Văn Đức (30 tuổi, quê Hậu Giang) điều khiển xe máy BKS 95B1-917.20 có dấu hiệu say xỉn nên dừng phương tiện đo nồng độ cồn. Kết quả, tài xế Đức vi phạm ở mức 0,579mg/lít khí thở.

Trong lúc lực lượng CSGT lập biên bản, Đức xin đi vệ sinh ở một nhà dân gần đó. Khoảng 20 phút sau, Đức quay lại rồi bất ngờ cầm một con dao cán vàng dài khoảng 15cm đâm vào bên phải cổ Đại úy Lê Bảo Trung gây chảy máu. Tiếp theo, Đức cầm dao quay sang tấn công một cán bộ CSGT khác nhưng không thành và bị tổ công tác khống chế sau đó.

Người đàn ông đã dùng dao đâm CSGT - Ảnh: Tạp chí Giao Thông

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngay sau đó, tổ công tác đã khống chế Đức, thu giữ hung khí và bàn giao đối tượng này cho Công an phường Thạnh Xuân, quận 12 xử lý. Đồng thời đưa Đại úy Trung vào Trạm Y tế phường Hiệp Bình Phước để sơ cứu, may 3 mũi ở vai phải.

Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức để kiểm tra và điều trị.

Sức khỏe của Đại úy Trung hiện đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng. Vụ việc đang được công an quận 12 điều tra, xử lý.

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