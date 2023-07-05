Tin vui cho sĩ tử: Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận câu tiếng Anh trong đề thi tốt nghiệp có 2 đáp án đúng

Chiều 5/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin cho biết, sau khi rà soát, các thí sinh chọn một trong hai đáp án B và C tại câu 50, mã đề 409 đều được công nhận là đáp án đúng.

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đã chỉ đạo Hội đồng chuyên môn rà soát đáp án thi và quyết định như sau: Đáp án các môn thi không thay đổi, ngoại trừ môn tiếng Anh.

Cụ thể, đáp án câu 50, mã đề 409 (thứ tự câu này có thể thay đổi theo các mã đề khác nhau) của môn tiếng Anh có 2 phương án đúng là B và C. Thí sinh lựa chọn một trong hai phương án đều được công nhận là chọn đúng đáp án.

Thí sinh dò đáp án sau khi kết thúc kỳ thi - Ảnh: Báo Nhân Dân

Theo thông tin từ VietNamNet, xung quanh những tranh cãi tại câu hỏi tìm lỗi sai của bài thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT. Thí sinh lựa chọn một trong hai đáp án này đều được công nhận là chọn đúng đáp án.

Câu hỏi gây tranh cãi trong đề thi THPT - Ảnh: VietNamNet

Câu hỏi tìm lỗi sai (trong câu 31 - mã đề 401, câu 46 - mã đề 402, câu 50 - mã đề thi 409) cụ thể như sau:

Their pioneering (A) research showed that the learning motivation of the two groups of learners was quite distinctive (B) from each other, and the comparative (C) group whose learning motivation was stronger performed better than the control (D) group.

Trước đó, Bộ GD-ĐT công bố trong đáp án chính thức, phương án trả lời đúng là B – distinctive. Tuy nhiên không ít giáo viên tiếng Anh khẳng định, phương án C – comparative cũng là đáp án đúng.

Lý do là bởi trong các bài báo khoa học, các cụm từ xuất hiện thường là experimental group, comparison group hoặc control group. Cụm từ comparative group không tồn tại như một khái niệm được chấp nhận rộng rãi (mặc dù không sai về ngữ pháp).

Vì vậy, dù chọn phương án nào, Bộ GD-ĐT cũng cần tính điểm cho thí sinh.

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