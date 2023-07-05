HÀ NỘI: Triệt phá thêm đường dây "chăn dắt" người ăn xin lớn tuổi để trục lợi riêng, phát hiện thủ đoạn vô cùng tinh vi

Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã tạm giữ cặp vợ chồng Nguyễn Văn Kiện và Nguyễn Thị Nga để điều tra hành vi “Lợi dụng người ăn xin để trục lợi”.

Theo thông tin từ báo Hà Nội mới, khoảng 18h ngày 17/6, khi kiểm tra hành chính Nguyễn Thị Nga, cơ quan công an đã tạm giữ số tiền 3 triệu đồng với nhiều mệnh giá khi đối tượng vừa nhận của những người ăn xin được “bao nuôi”. Theo tài liệu điều tra của cơ quan Công an, vào năm 2019, do không có công ăn việc làm, lại thấy việc ăn xin, bán hàng rong tại khu vực ngã ba, ngã tư, các chợ, bến xe… ở Hà Nội dễ kiếm ăn, nên vợ chồng Kiện và Nga đã bàn bạc nhau về Thanh Hóa vận động những người già ở quê ra Hà Nội.

4 đối tượng bị Kiện và Nga chăn dắt - Ảnh: Báo Hà Nội mới Hai đối tượng thuê phòng trọ tại ngách 885/22 Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho những người ăn xin ở với giá 1,4 triệu đồng/tháng. Thời điểm bị lực lượng Công an kiểm tra, Kiện và Nga đang “bao nuôi” và “giao việc” cho 4 người cùng quê là các ông: P.V.N (sinh năm 1956); P.V.T (sinh năm 1968), N.V.P (sinh năm 1972) và bà P.T.T (sinh năm 1974). Trong nhóm người được vợ chồng Kiện - Nga nuôi ăn ở, có trường hợp P.T.T bị nhiễm chất độc da cam. Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, hàng ngày, Nga phụ trách lên chợ Đồng Xuân mua kẹo, tăm bông, tăm tre… rồi sắp xếp vào giỏ nhựa đưa cho từng người. Sau đó hai đối tượng sẽ chở nhóm người già đến các địa điểm như bến xe, ngã tư, cây xăng ở quận Hoàng Mai để chào mời, bán hàng rong và xin tiền của người đi đường. Cứ hết buổi, những người được bao nuôi kia sẽ phải nộp toàn bộ số tiền cho vợ chồng Kiện - Nga.

Số tiền hằng tháng sẽ được chuyển khoản về cho gia đình ở quê - Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam Trong lúc những người này ăn xin, Kiện và Nga sẽ giám sát từ xa và đôn đốc, bắt họ phải bán hàng. Tiền “lương” hàng tháng được Kiện và Nga chuyển khoản trực tiếp cho 4 người trên ở quê chứ không đưa trực tiếp khoảng 4 - 5 triệu đồng/tháng. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

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