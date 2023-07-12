Đỗ giữa đường lúc trưa nắng, xe ô tô bất ngờ bốc cháy dữ dội

Đời sống 12/07/2023 15:40

Đang đỗ giữa đường thì ô tô bỗng nhiên bốc cháy, nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện.

Theo thông tin từ báo An ninh Thủ đô, khoảng 10h10 ngày 11/7, xe ô tô biển kiểm soát 29A-646… đang đỗ xe tại trước cửa toà nhà Tân Hoàng Minh bất ngờ bốc cháy.

Nhận được tin báo lực lượng công an phường Xuân La đang thực hiện nhiệm vụ gần khu vực xảy ra cháy ngay lập tức đến hiện trường. Tại hiện trường lực lượng công an phường Xuân La phối hợp với bảo vệ, lực lượng PCCC cơ sở của toà nhà dùng họng nước toà nhà nhanh chóng tiếp cận xe ô tô đang bốc cháy trực tiếp phun nước dập tắt đám cháy, khống chế không cho lửa cháy lan sang các xe khác.

Sau 20 phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân được xác định do chập điện.

Đỗ giữa đường lúc trưa nắng, xe ô tô bất ngờ bốc cháy dữ dội - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo An ninh Thủ đô

Dẫn tin từ báo Sức khỏe & Đời sống, ghi nhận ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân của vụ cháy do chập điện dẫn đến xe bốc cháy.

Công an Hà Nội cảnh báo, trong thời tiết nắng nóng người dân hãy luôn cảnh giác để có thể phát hiện kịp thời lúc đám cháy vừa bùng phát. Lúc đó, người dân sẽ cảm nhận được mùi xăng, mùi khét của cao su trong buồng lái hay thấy khói bốc lên từ gầm xe, nắp capô, đây rất có thể là những biểu hiện ban đầu của sự cháy.

Khi xảy ra cháy, nếu trong xe còn người và cửa bị kẹt, hãy đập vỡ cửa kính bằng chân, đất đá, bánh xe dự phòng… để nhanh chóng cứu người ra khỏi xe. Nếu nạn nhân bị thương, nhanh chóng áp dụng các biện pháp sơ cấp cứu ban đầu và chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế bằng phương tiện sớm nhất mà bạn yêu cầu dừng lại được trên đường (nếu bạn đang ở nơi vắng vẻ).

Đồng thời, hãy ghi nhớ số xe của họ cũng như gọi điện báo cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy theo số điện thoại 114; số điện thoại của Đội cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận hoặc công an phường gần nhất.

Nếu đám cháy xuất hiện bên dưới gầm xe do rò rỉ nhiên liệu, hãy sử dụng bình chữa cháy bằng bột hoặc khí phun lần lượt theo hướng từ ngoài vào trung tâm đám cháy. 

Nếu đám cháy xuất hiện dưới nắp capô, hãy cẩn thận mở nắp capô (nên dùng vật cứng nhọn để cậy hoặc đập thủng nắp capô nếu được) và sử dụng bình chữa cháy phun thẳng vào trung tâm của đám cháy hay phun vào nơi cháy to nhất, hoặc dùng các tấm phủ (chăn, mền tẩm nước nếu có) bao phủ lên ngọn lửa cũng như có thể sử dụng các vật liệu chữa cháy khác như đất, cát, nước… 

Tuyệt đối không được tiếp cận với ngọn lửa nếu quần áo, người bạn đang dính xăng dầu. Khi chữa cháy phải đứng ở đầu hướng gió để tránh bị lửa tạt vào người. Nếu cảm nhận không thể dập được ngọn lửa, hãy tránh ra xa vì đám cháy có thể gây ra nổ bình xăng. Nhanh chóng hô hào sơ tán mọi người ra khỏi vùng nguy hiểm ( phạm vị 10m tính từ đám cháy).

Trong thời gian đợi đội chữa cháy chuyên nghiệp, hãy sơ tán các phương tiện bên cạnh nếu có thể cũng như kêu gọi sự trợ giúp của mọi người để tránh cháy lan.

Một nhà dân ở Hà Tĩnh bốc cháy dữ dội do bất cẩn khi nấu cơm

Một nhà dân ở Hà Tĩnh bốc cháy dữ dội do bất cẩn khi nấu cơm

Nhà dân bị thiêu rụi là nhà gỗ, lợp mái ngói, trong kho chứa nhiều vật liệu dễ bén như rơm, củi...

Xem thêm
Từ khóa:   ô tô bất ngờ bốc cháy ô tô bốc cháy giữa đường ô tô bốc cháy

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Làm đẹp 27 phút trước
"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Dinh dưỡng 57 phút trước
Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 1 giờ 54 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Tâm sự gia đình 1 giờ 57 phút trước
Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 2 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ