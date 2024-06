Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 29/6, Công an TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn do nữ tài xế Trần Thị Thu Thanh (SN 1987, ngụ TP Vũng Tàu) gây ra vào đêm 27/6. Theo xác minh ban đầu, bà Thanh chưa có giấy phép lái ô tô. Xe hơi mà bà Thanh điều khiển gây tai nạn do người đàn ông ngụ TP Vũng Tàu đứng tên.

Công an TP Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với nữ tài xế Trần Thị Thu Thanh - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, chiều 28/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với nữ tài xế Trần Thị Thu Thanh (37 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Các quyết định liên quan thủ tục tố tụng đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.