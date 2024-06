Đến khoảng hơn 20h, ông Đ. điều khiển ô tô chở Thanh về chung cư rồi lấy xe máy về nhà, Sau đó, Thanh điều khiển ô tô và gây tai nạn liên hoàn. Chiếc xe ô tô biển kiểm soát 72A-708.21 do ông Đ. đứng tên.

Theo báo cáo của Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gửi Cục C08 (Bộ Công an), qua làm việc, cơ quan chức năng xác định khoảng 18h ngày 27/6, ông H.A.Đ. (trú phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu) là bạn trai của Thanh lấy xe mô tô chạy đến chung cư trên đường Lê Hồng Phong. Sau đó, ông Đ. lấy xe ô tô 72A-708.21 chở Thanh đến quán trên đường Chu Mạnh Trinh để nhậu với đám bạn.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người thương vong - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, nhận được thông tin, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an TP Vũng Tàu đã đến hiện trường điều tra. Kết quả đo nồng độ cồn của Trần Thị Thu Th. lần thứ nhất là 0,385mg/L, lần thứ hai là 0,503mg/L.

Công an TP Vũng Tàu đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Trong ngày 28/6, công an TP Vũng Tàu tiếp tục củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thu Thanh.

Tài xế Trần Thị Thu Thanh sau khi gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Ngay sau khi nhận thông tin, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu đã có chỉ đạo "nóng", yêu cầu Công an TP Vũng Tàu khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, khẩn trương xử lý hiện trường để đảm bảo giao thông thông suốt; giải quyết nhanh các thủ tục cần thiết để lo hậu sự cho các nạn nhân...

Trong sáng 28/6, Ban ATGT TP Vũng Tàu cũng đã tới thăm, động viên, chia sẻ với người nhà nạn nhân vụ tử vong do tai nạn, những nạn nhân bị thương hiện đang điều trị tại bệnh viện.