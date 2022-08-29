Nữ tài xế bị kẹt trong ô tô sau va chạm, người dân giải cứu kịp thời

Đời sống 29/08/2022 10:57

Vừa qua, xe 7 chỗ va chạm ôtô tải ở huyện Tánh Linh, nữ tài xế mắc kẹt trong cabin xe hơi được người dân giải cứu.

Theo thông tin từ VnExpress, chiều 28.8, Công an H.Tánh Linh (Bình Thuận) tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên địa bàn thị trấn Lạc Tánh, khiến một nữ tài xế mắc kẹt trong cabin.

Được biết, thời điểm trên, ô tô 7 chỗ biển số 86A-030.63 do một phụ nữ điều khiển lưu thông trên đường. Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe tải biển số 37C-003.53 lưu thông theo chiều ngược lại.

Nữ tài xế bị kẹt trong ô tô sau va chạm, người dân giải cứu kịp thời - Ảnh 1
 Hiện trường vụ tai nạn, chiều 28.8. Ảnh: VnExpress

Cú tông mạnh khiến hai xe bể nát, các mảnh vỡ văng tung tóe. Xe tải lao lên lề đường, một bánh trước bị gãy văng ra khỏi trục, tài xế bị thương nhẹ ở chân. Còn ôtô 7 chỗ nát phần đầu, nằm chắn ngang trên đường, nữ tài xế mắc kẹt trên ghế lái do đầu xe bẹp dúm, không thể thoát ra ngoài, đau đớn cầu cứu.

Nữ tài xế bị kẹt trong ô tô sau va chạm, người dân giải cứu kịp thời - Ảnh 2
 Nữ tài xế kẹt trong ô tô được người dân giải cứu - Ảnh: Thanh Niên

Người dân ven đường đã dùng xà beng, cây sắt để giải cứu. Sau khoảng 15 phút, nạn nhân được đưa ra khỏi xe, cấp cứu trong tình trạng gãy chân, đa chấn thương.

Thanh Niên cho biết, nữ tài xế là bà T. (43 tuổi), chủ một doanh nghiệp cao su ở H.Tánh Linh, đang điều khiển xe từ xã Gia An đến xã Suối Kiết (H.Tánh Linh) thì xảy ra tai nạn.

Hiện, Công an huyện Tánh Linh đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

 

 

Người đàn ông dùng búa vào c.ư.ớ.p tiệm vàng, nghi có biểu hiện dùng chất k.í.c.h t.h.í.c.h

Người đàn ông dùng búa vào c.ư.ớ.p tiệm vàng, nghi có biểu hiện dùng chất k.í.c.h t.h.í.c.h

Sau khi dùng búa đập bể tủ kính tiệm vàng rồi bỏ chạy, người đàn ông đã bị lực lượng công an đã tạm giữ để điều tra.

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Từ khóa:   tai nạn giao thông Bình thuận va chạm giao thông

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