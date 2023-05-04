Nóng: Từ hôm nay (4/5), giá bán lẻ điện tăng 3%, lên mức trung bình 1.920 đồng/kWh

Đời sống 04/05/2023 11:40

Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa thông báo giá bán lẻ điện bình quân sẽ tăng 3% lên mức 1.920,37 đồng/ kWh (chưa gồm thuế VAT) từ hôm nay. Mức tăng này được căn cứ vào chỉ đạo của Bộ Công thương.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 4/5, theo phương án mà Bộ Công Thương phê duyệt, EVN thông báo điều chỉnh tăng giá điện ở mức 3%. Theo đó, mỗi kWh điện sẽ tăng gần 56 đồng, lên mức bình quân 1.920,3732 đồng. Thời điểm áp dụng từ ngày 4/5.

Sau khi có giá bán lẻ điện bình quân mới, EVN sẽ tính toán giá bán lẻ điện sinh hoạt được điều chỉnh tương ứng. Trước đó, lần tăng giá điện gần nhất là tháng 3/2019 và giá bán lẻ điện bình quân vẫn ở mức 1.864,44 đồng/kWh, áp dụng từ thời điểm đó đến nay.

Mới đây, Bộ Công Thương cũng đã công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2021 và 2022 của EVN. Cụ thể, tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2021 là 419.032 tỷ đồng; năm 2022 là 493.265 tỷ đồng (bao gồm chi phí sản xuất kinh doanh điện của các khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện và phụ trợ - quản lý ngành).

Theo đó, giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2021 là 1.859,9 đồng/kWh, tăng 1,84% so với năm 2020; giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2022 là 2.032,26 đồng/kWh, tăng 9,27% so với năm 2021.

Nóng: Từ hôm nay (4/5), giá bán lẻ điện tăng 3%, lên mức trung bình 1.920 đồng/kWh - Ảnh 1
Giá bán lẻ điện bình quân sẽ tăng từ 4/5 - Ảnh: Zingnews

Theo thông tin từ Zingnews, như vậy, giá thành sản xuất điện đã chính thức vượt 2.000 đồng/kWh, cao hơn mức giá bán lẻ điện bình quân hiện hành (1.864,44 đồng/kWh) là 167,82 đồng.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng công bố doanh thu bán điện thương phẩm năm 2022 là 456.971,15 tỷ đồng, tăng 9,31% so với năm 2021. Giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện năm 2022 là 1.882,73 đồng/kWh, tăng 1,46% so với năm 2021.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2022 của EVN lỗ 36.294 tỷ đồng. Thu nhập từ các hoạt động có liên quan đến sản xuất kinh doanh điện trong năm 2022 là 10.058 tỷ đồng. Tổng cộng hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2022 và các hoạt động liên quan đến sản xuất kinh doanh điện năm 2022 của EVN lỗ 26.235 tỷ đồng (không tính tới thu nhập từ sản xuất khác).

Trước đó, hồi tháng 2, Phó thủ tướng Lê Minh Khái đã ký quyết định về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân mới trong khoảng 1.826,22-2.444,09 đồng/kWh. Việc ban hành khung giá bán lẻ điện bình quân mới là cơ sở để Bộ Công Thương ra quyết định về mức tăng giá bán lẻ điện bình quân cụ thể trong năm nay.

Trước đó, EVN đã đề xuất tăng giá điện trong bối cảnh doanh nghiệp này ước lỗ hơn 30.000 tỷ đồng năm 2022 do giá nhiên liệu tăng cao. Năm 2023, nếu giá bán lẻ điện giữ nguyên theo giá điện hiện hành, thì số lỗ dự kiến lên đến 64.941 tỷ đồng; trong đó 6 tháng đầu năm sẽ lỗ 44.099 tỷ đồng và 6 tháng cuối năm lỗ 20.842 tỷ đồng.

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