Tòa án quân sự Khu vực 2 Quân khu 5 vừa có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm đối với Hoàng Văn Minh (37 tuổi) trong vụ án nữ sinh lớp 12 bị ô tô tông tử vong tại Ninh Thuận

Theo thông tin từ báo Thanh niên, dự kiến vào lúc 7h30 ngày 20/6 tới đây, Tòa án Quân sự khu vực 2 - Quân khu 5 (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai đối với bị cáo Hoàng Văn Minh (37 tuổi, ở tỉnh Ninh Thuận, cựu thiếu tá thuộc Trung đoàn 937, Sư đoàn 370) liên quan vụ nữ sinh lớp 12 bị xe tông, về tội "vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ" quy định tại điểm a, khoản 1 điều 260 Bộ luật Hình sự. Hiện trường vụ tai nạn làm nữ sinh Hồ Hoàng Anh tử vong - Ảnh: Báo Thanh niên Ngoài ra, bị cáo Huỳnh Thị Kim Hằng (30 tuổi, vợ của Minh) và Phạm Văn Võ (50 tuổi, chú của Minh) cùng bị truy tố về tội “khai báo gian dối" quy định tại khoản 1 điều 382 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Tuổi trẻ, khoảng 8h ngày 28/6/2022, Hồ Hoàng Anh, nữ sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, điều khiển xe máy lưu thông bên lề phải đường 16 Tháng 4, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, theo hướng từ đông sang tây. Khi đến trước cổng một ngân hàng, bất ngờ ô tô BS 85A - 074.07 (do ông Hoàng Văn Minh điều khiển) chuyển làn đường, va vào xe máy của Hồ Hoàng Anh đang điều khiển. Vụ tai nạn làm em Anh ngã xuống đường, va vào trụ đèn và tử vong. Cơ quan chức năng Ninh Thuận dựng lại hiện trường vụ tai nạn khiến nữ sinh lớp 12 Hồ Hoàng Anh tử vong - Ảnh: Báo Tuổi trẻ Sau khi vụ tai nạn xảy ra, gia đình nạn nhân nhận thông báo kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của Hoàng Anh là 0,79g/l. Đến ngày 9/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cho biết hội đồng kỷ luật bệnh viện đã họp kỷ luật đối với các cá nhân liên quan đến sai sót trong xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của nữ sinh.

Giám đốc Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận công khai xin lỗi gia đình nạn nhân tại buổi họp báo ngày 2/8/2022 - Ảnh: Báo Thanh niên Đến ngày 11/8/2022, Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 Quân chủng Phòng không - Không quân đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Minh vì liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh Hồ Hoàng Anh tử vong. Gia đình ông Hồ Hoàng Hùng rất đau lòng sau sự ra đi của con gái - Ảnh: Báo Dân Việt Ông Hồ Hoàng Hùng (cha của nữ sinh Hồ Hoàng Anh) đã gửi đơn tố giác tội phạm đến Cơ quan điều tra đề nghị vào cuộc xác minh, điều tra khởi tố hình sự đối với hành vi phạm tội của những người liên quan việc làm sai lệch kết quả nồng độ cồn trong máu của nạn nhân.

Thông tin MỚI trong vụ tài xế có nồng độ cồn gây tai nạn liên hoàn tại Bình Dương Liên quan đến vụ tai nạn xảy ra vào ngày 7/6, đối tượng Vũ Tuấn Anh bị tạm giữ ngay lập tức khi có nồng độ cồn trong máu nhưng vẫn tham gia giao thông khiến 1 bé bị chết não và 3 nguồi khác bị thương nặng.

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