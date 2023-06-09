Nóng: 'Hotgirl Bắc Giang' Tina Dương hầu tòa, ngoại hình khác lạ qua ảnh camera thường

Bị cáo Ninh Thị Vân Anh (SN 1995, cư trú tại thôn Tân Phúc, xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận truy tố về hai tội danh "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Theo thông tin từ VTC News, sáng 9/6, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Ninh Thị Vân Anh (còn gọi là Tina Dương , SN 1995, quê Bắc Giang) với 2 tội danh.

Đến ngày 24/4/2022, hết thời hạn hợp đồng thuê xe nhưng Ninh Thị Vân Anh không trả lại xe ô tô cho Công ty Gia Đình Việt mà thỏa thuận bán xe ô tô 51H-242.74 cho anh Bùi Đức Hiếu tại tỉnh Ninh Bình với giá 500.000.000 đồng.

Theo cáo trạng, ngày 24/1/2022, Ninh Thị Vân Anh đã thỏa thuận thuê của Công ty Gia Đình Việt 1 xe ô tô nhãn hiệu Vinfast Lux A2.0, biển số 51H-242.74 trị giá 774.285.345 đồng để làm phương tiện đi lại.

Sau khi nhận số tiền cọc 160.000.000 đồng vào ngày 9/6/2022 của anh Bùi Đức Hiếu, Ninh Thị Vân Anh đã thuê một đối tượng không rõ nhân thân, lai lịch làm giả 1 Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô biển số 51H-242.74 giao cho anh Hiếu và yêu cầu anh Hiếu chuyển thêm tiền cọc nhiều lần tổng cộng 230.000.000 đồng.

Hình ảnh của Tina Dương (Ninh Thị Vân Anh) trước đây - Ảnh: VTC News

Hành vi thuê xe ô tô trị giá 774.285.345 đồng của Công ty Gia Đình Việt sau đó đem bán cho anh Bùi Đức Hiếu lấy số tiền 390.000.000 đồng như nêu trên của Ninh Thị Vân Anh đã cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Do tổng số tiền Vân Anh chiếm đoạt trên 500.000.000 đồng nên phải chịu trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 4 Điều 175 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Còn hành vi sử dụng 1 Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô giả giao cho anh Hiếu để anh Hiếu tiếp tục chuyển số tiền 230.000.000 đồng mua xe của Ninh Thị Vân Anh đã cấu thành tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức quy định tại điểm b khoản 3 Điều 341 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Dẫn nguồn tin từ VnExpress, VKS cho rằng hành vi phạm tội của Vân Anh là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác, gây ảnh hưởng rất xấu đến trật tự trị an xã hội, cần xử lý nghiêm để răn đe. Quá trình điều tra, bị cáo đã thành khẩn khai báo, bồi thường thiệt hại và được phía bị hại xin giảm nhẹ hình phạt, nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Ninh Thị Vân Anh tại tòa sáng 9/6 - Ảnh: VnExpress

Cũng trong nguồn tin này, sáng nay, bị cáo và những người liên quan có mặt tại tòa từ sớm, song đến gần 11h phiên xử mới bắt đầu. Lý do tòa khai mạc muộn chưa được công bố. Trong suốt thời gian chờ HĐXX, Vân Anh tỏ ra bình thản, thỉnh thoảng cười nói với người quen.

Chiều nay tòa sẽ thẩm vấn Vân Anh.