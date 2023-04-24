Nóng: 'Dì ghẻ' hành hạ bé gái 8 tuổi đến chết rút kháng cáo, chấp nhận mức án tử hình

Đời sống 24/04/2023 16:11

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 'dì ghẻ' trong vụ bạo hành khiến bé N.T.V.A. tử vong bất ngờ xin rút đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tử hình.

Theo thông tin từ VNExpress, luật sư của Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 27 tuổi, người hành hạ bé N.T.V.A. tử vong, cho biết thân chủ vừa rút đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tử hình.

Ngày 24/4, đơn rút kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội Giết người; Hành hạ người khác được trại giam chuyển cho TAND Cấp cao tại TP HCM. Quyết định này của Trang được đưa ra trước phiên phúc thẩm (28/4) vài ngày. Lý do bị cáo rút kháng cáo chưa được công bố.

Trước đó, khi bị TAND TP.HCM tuyên phạt mức án tử hình, Trang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do mức án trên là "quá nặng" so với hành vi phạm tội của mình.

Nóng: 'Dì ghẻ' hành hạ bé gái 8 tuổi đến chết rút kháng cáo, chấp nhận mức án tử hình - Ảnh 1
Bị cáo Trang trong lần ra tòa hồi tháng 11 năm ngoái - Ảnh: VNExpress

Theo quy định, nếu bị cáo rút kháng cáo, TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ đình chỉ xét xử phúc thẩm, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với Trang. HĐXX sẽ xem xét kháng cáo của luật sư bảo vệ cho gia đình bé N.T.V.A. - đề nghị hủy án sơ thẩm, điều tra Nguyễn Kim Trung Thái (cha bé N.T.V.A.) phạm tội Giết người với vai trò đồng phạm của Trang.

Theo luật sư, mức hình phạt 8 năm tù tòa tuyên đối với Thái về hai tội Hành hạ người khác và Che giấu tội phạm là quá nhẹ, chưa thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật và không đúng với bản chất hành vi tàn ác của Thái. Bị cáo là cha đẻ, trực tiếp chăm sóc bé N.T.V.A., nhưng đã cùng Trang bạo hành con gái trong suốt thời gian dài với nhiều vết thương trên cơ thể.

Trong phiên phúc thẩm lần này, tòa sẽ triệu tập 5 nhân chứng gồm: người giúp việc, hàng xóm, bảo vệ chung cư... và hai giám định viên pháp y thuộc Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM tham gia phiên tòa.

Dẫn nguồn tin từ VTC News, theo bản án sơ thẩm xác định, từ tháng 9/2020, sau khi ly hôn, Thái nuôi bé N.T.V.A. và sống như vợ chồng với Trang tại chung cư Sai Gon Pearl (quận Bình Thạnh). Do cha mẹ Thái không đồng ý cho kết hôn, Thái cũng không muốn có thêm con nên Trang luôn ghen tuông, tức tối. Từ tháng 10/2021, trong thời gian được Thái giao chăm sóc N.T.V.A. (bé học trực tuyến tại nhà), Trang nhiều lần đánh đập con riêng của người tình.

Nóng: 'Dì ghẻ' hành hạ bé gái 8 tuổi đến chết rút kháng cáo, chấp nhận mức án tử hình - Ảnh 2
Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang hầu tòa - Ảnh: VTC News 

Trong những ngày 7 đến 22/12/2021, Trang liên tục dùng roi mây, cây gỗ đánh bé N.T.V.A.. Có lần cô ta không cho bé V.A. mặc quần áo, bắt quỳ gối, giơ hai tay lên cao cho mình đánh; nhốt vào chuồng chó hoặc bắt cháu quỳ gối để học bài trong nhiều giờ. Khuya 10/12/2021 đến hơn 2h sáng hôm sau, Trang và Thái thay nhau hành hạ và đánh vào vùng trọng yếu của cô bé. Riêng ngày 21/12/2021, từ 14h đến 18h, Trang liên tục đánh bé V.A. bằng cây gỗ, đạp vào người... khiến nạn nhân bất tỉnh, sau đó tử vong.

HĐXX sơ thẩm nhận định, hành vi của Trang là quá tàn ác đối với người lệ thuộc mình, mất nhân tính, thực hiện vì động cơ đê hèn, có tính chất côn đồ, phạm tội với trẻ em... nên tuyên phạt bị cáo mức án tử hình về tội Giết người; 3 năm tù về tội Hành hạ người khác; tổng hợp hình phạt là tử hình.

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành dã man đến chết: 'Dì ghẻ' Nguyễn Võ Quỳnh Trang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành dã man đến chết: 'Dì ghẻ' Nguyễn Võ Quỳnh Trang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Cùng với đó, gia đình phía bị hại đã làm đơn kháng cáo, không đồng tình với tội danh và mức án 8 năm tù đã tuyên với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái.

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