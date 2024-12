Trước đó nạn nhân này đã bị tông gãy chân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin từ báo PLO: Sáng 18-12, thông tin từ Ban An toàn giao thông huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, cho biết anh Nguyễn Thanh T. (46 tuổi, xã Phú Thuận, TP Bến Tre, Bến Tre), người bị thương gãy chân trong vụ tai nạn giao thông đã tử vong tại bệnh viện.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Thạnh đã lấy mẫu gửi xét nghiệm nồng độ cồn, ma túy đối với tài xế ô tô 7 chỗ và xe tải, hiện đang chờ kết quả.

Cũng theo Ban An toàn giao thông huyện Tân Thạnh, qua điều tra bước đầu cho thấy ô tô 7 chỗ 71A-038.32 do Hà Việt Tr. (30 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Bến Tre) điều khiển đi không đúng phần đường dẫn đến tai nạn.

Chiếc xe bị hư hỏng nặng sau tai nạn (Ảnh: Báo Giao Thông)

Theo thông tin từ báo Giao Thông: Trước đó, khoảng 13h chiều 17/12, Hà Việt Tr. điều khiển ô tô 7 chỗ, chở theo anh Nguyễn Thanh T., lưu thông trên quốc lộ N2 hướng từ miền Tây đi TP.HCM.

Khi đến đoạn thuộc ấp Tân Chánh B, xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An bất ngờ tông trực diện ô tô tải BKS 50H-249.06 do Lê Văn C. (26 tuổi, ngụ phường 6, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển, lưu thông theo chiều ngược lại.

Hậu quả, tài xế Tr. tử vong trên đường đưa đi cấp cứu, nạn nhân T. bị gãy chân trái được đưa bệnh viện điều trị, hiện đã tử vong.

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ nữ tài xế lao ô tô xuống sông Đồng Nai tử vong Khu quản lý đường bộ IV, Cục đường bộ (Bộ GTVT) cho biết, đã xác định nguyên nhân ban đầu vụ ô tô lao xuống sông Đồng Nai, khiến nữ tài xế tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-a-co-them-nan-nhan-tu-vong-trong-vu-o-to-7-cho-tong-xe-tai-tren-quoc-lo-n2-713988.html