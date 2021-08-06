Những "chuyến xe, phiên chợ 0 đồng" ấm lòng giữa mùa dịch, "đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên" xuất hiện khi người dân cần giúp đỡ

Dịch covid-19 đang diễn biến phức tạp, trong những ngày qua, để có thể chăm sóc và hỗ trợ người dân trong các khu vực bị phong tỏa do dịch Covid- 19 đã có rất nhiều mạnh thường quân giúp đỡ và hộ trợ người dân. Bên cạnh đó các cơ quan MTTO, Đoàn Thanh Niên, Hội phụ nữ các phường, quận ở TP.HCM,... đã không ngừng nổ lực kêu gọi các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm chung tay góp sức chùng chính quyền ở mỗi địa phương hỗ trợ đời sống của người dân. Chính nhờ sự giúp đỡ từ phía các đoàn thể, các nhà hảo tâm mà những người dân tại các khu vực bị phong tỏa cũng đã có chỗ dựa, chăm lo cho nhau trong những ngày dịch bệnh vừa qua và giúp củng cố tinh thần của người dân.

Bí thư Đoàn phường An Khánh, chị Trịnh Thị Yến Thanh cho biết: "Ở những khu vực bị phong tỏa, người dân không thể đi lại để mua lương thực, thực phẩm; có khu phong tỏa chỉ toàn người nghèo, người lao động có thu nhập thấp. Từ thực tế đó, đoàn thanh niên phường đã đưa ra ý tưởng thành lập một đội mang tên “Người vận chuyển”, ngày ngày đi đến các nơi đang phong tỏa trên địa bàn để cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân. Phần quà hỗ trợ người dân không chỉ là gạo, mì gói, rau xanh… mà còn có những suất cơm nấu sẵn.

Theo thông tin từ Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, mỗi ngày hai lần, vào khoảng 10 giờ và 16 giờ, có rất nhiều đoàn viên thanh niên, cán bộ, công chức phường An Khánh, TP.Thủ Đức dùng xe máy đi khắp các khu vực bị phong tỏa để gửi những phần nhu yếu phẩm như: gạo, mì gói, rau xanh, bánh mì,... gửi đến các người dân.

Sự xuất hiện của những chuyến xe 0 đồng sẽ giúp cho bà con trong lúc dịch bệnh đang diễn biến phúc tạp. Ảnh: Internet

Màu áo xanh tình nguyện luôn có mặt ở mọi nơi để hỗ trợ bà con. Ảnh: Internet

Khi đi giao hàng, các thành viên trong nhóm được trang bị đồ bảo hộ y tế để đảm bảo an toàn, thực hiện đúng quy định 5K. Nhận những phần quà trên tay, bà Trần Thị Tuyết (ngụ khu phố 7, phường An Khánh) xúc động: “Dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của những người khó khăn như gia đình tôi. Những phần quà này thực sự rất quý giá, ấm lòng với bà con nơi đây trong thời điểm dịch bệnh phức tạp như lúc này”.

Nhờ có những quầy hàng 0 đồng mà người dân đã bớt được một gánh nặng chi phí trong lúc không có công việc làm di dịch bệnh. Ảnh: Internet

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức cho biết: "Là một trong những khu vực có nguy cơ rất cao, UBND phường đã áp dụng biện pháp phong tỏa đối với một số khu phố. Do đó, các đơn đặt hàng nhu yếu phẩm của người dân giao về các chốt kiểm soát rất nhiều. Để tránh tụ tập đông người và đảm bảo phòng chống dịch tại các chốt kiểm soát, phường đã chủ động vận chuyển các đơn hàng đó đến tận nhà người dân."

Sẽ không có ai bị bỏ lại phía sau

Trên địa bàn phường Linh Tây, TP.Thủ Đức hiện có 13 khu phong tỏa, cách ly tạm thời với 523 hộ dân và hai điểm cách ly tập trung cho các F0,F1. Do đó, MTTQ phường Linh Tây đã không ngừng nổ lức kêu gọi sự hỗ trợ từ những nhà hảo tâm, mạnh thường quân cùng nhau chăm lo cho những người dân đang ở trong khu vực bị phong tỏa.

Hoạt động "Đi chợ giúp dân" đã được triển khai nhằm hỗ trợ người dân đang sinh sống ở đây. Phường chia thành các nhóm liên lạc với người dân để có thể nắm được thực đơn của từng hộ gia đình và lên danh sách đi chợ giúp rồi chuyển cho người dân.

Các phiên chợ 0 đồng đều có mặt ở nhiều địa phương khác nhau nhằm hỗ trợ người nhân có thể mua được thực thẩm. Ảnh: Internet

Có thể nói những "chuyến xe 0 đồng" hay những "gian hàng thực phẩm 0 đồng" đã một phần nào đó giúp đỡ được các người dân ở các khu vực bị cách ly, phong tỏa giảm bớt khó khăn giữa đại dịch. Sự giúp đỡ từ phía lãnh đạo của mỗi địa phương, sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân, nhà hảo tâm và cả sự chung sức các Đoàn viên thanh niên. Đã giúp cho người dân được an tâm hơn khi bên cạnh luôn có những người ngày đêm túc trực lo lắng, chăm sóc.