Nhiều tỉnh, thành cho học sinh nghỉ học tránh bão số 3 đổ bộ

Để đảm bảo an toàn với bão số 3 (bão Yagi), nhiều tỉnh, thành đã quyết định cho học sinh nghỉ học và bố trí lịch học bù - Ảnh: Internet

Tại Bắc Giang, sáng 6/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này có văn bản về việc tiếp tục ứng phó bão số 3 gửi tới đơn vị trực thuộc, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị cho học sinh trên địa bàn toàn tỉnh nghỉ học thứ Bảy (ngày 7/9). Riêng chiều thứ Sáu (ngày 6/9), tùy tình hình thực tế diễn biến của cơn bão số 3 và theo diễn biến thời tiết từng khu vực, thủ trưởng các đơn vị chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn, bố trí học bù vào thời gian thích hợp.

Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang cũng yêu cầu, các đơn vị tiếp tục triển khai bố trí cán bộ, giáo viên trực, thực hiện các phương án đảm bảo an toàn cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị, xử lý các tình huống.

Tại Hải Phòng, chiều 5/9, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng chủ trì cuộc họp với các ngành chức năng, đơn vị và các địa phương về công tác phòng chống số 3 (siêu bão Yagi).

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đề nghị các sở, ban ngành, địa phương tập trung gia cố các khu vực đê xung yếu, các khu chung cư xuống cấp di chuyển người. Hải Phòng tiến hành cấm biển từ 11h ngày 6/9 cho đến khi có thông báo mới.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh trước diễn biến phức tạp của bão, Hải Phòng quyết định cho học sinh nghỉ học từ ngày 7/9 cho đến khi bão tan. Riêng các trường được sử dụng làm nơi di dời sẽ nghỉ học từ chiều 6/9.

Tại Quảng Ninh, chiều 5/9, UBND tỉnh Quảng Ninh có văn bản hỏa tốc chỉ đạo ứng phó với bão số 3.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh giao Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh căn cứ tình mưa, bão chủ động chỉ đạo học sinh các cấp học trên địa bàn toàn tỉnh nghỉ học nếu cần thiết để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Đồng thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, triển khai phương án phòng, chống bão, mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ đến giáo viên, phụ huynh và học sinh, nhất là vùng ven biển, sông, suối, đập, đê điều... để chủ động các biện pháp phòng tránh.

Bầu trời vần vũ mây đen ở thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) trong sáng 6/9 - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 6/9/2024

Hà Nội ngày mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Đêm mưa to, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, gần sáng gió mạnh dần lên cấp 5-6, giật cấp 8. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Đêm mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, đêm gió mạnh dần lên cấp 5, vùng ven biển gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Phía Bắc gió tây bắc đến tây, phía Nam gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.