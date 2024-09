Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 5/9, liên quan đến vụ trẻ em bị bạo hành ở Mái ấm Hoa Hồng (quận 12, TPHCM), Công an TPHCM cho biết, cảnh sát xác định 5 bảo mẫu có hành vi hành hạ trẻ em; tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra, chỉ có 2 trường hợp có mặt tại cơ sở gồm: Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (SN 1978, quê Đồng Nai) và T.M.N. (SN 1953, quê Cà Mau); 3 trường hợp không có mặt gồm: N.T.Q. (SN 1983, quê Tiền Giang), Đ.T.K.L. (SN 1978, ngụ TPHCM) và D.N.T. (SN 1977, quê Sóc Trăng).

Căn cứ các tài liệu điều tra thu thập được, nhà chức trách xác định hành vi của Nguyễn Thị Ngọc Cẩm đủ yếu tố cấu thành tội Hành hạ người khác nên tạm giữ nghi can để phục vụ điều tra.

Bà Cẩm và bà Loan bóp mũi, bóp miệng nhét thuốc bé trai - Ảnh: Báo Thanh Niên

Ngoài ra, các Tổ công tác của Công an quận 12 và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã nhanh chóng phối hợp công an các tỉnh đưa 3 đối tượng còn lại về trụ sở để làm việc.