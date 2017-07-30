Nhiều người nhập cư đánh đu trên chuyến tàu tử thần để thực hiện 'giấc mơ Mỹ'

Đời sống 30/07/2017 14:49

Để hiện thực hóa 'giấc mơ Mỹ', nhiều người dân nhập cư sẵn sàng đánh đu trên chuyến tàu tử thần, bất chấp nguy hiểm tính mạng

Ngày nay, làn sóng nhập cư vào Mỹ của người dân nhiều nước càng lúc càng mạnh mẽ bởi sức hấp dẫn quá lớn cả về kinh tế, văn hóa , giáo dục... của Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, nhập cư hợp pháp cần rất nhiều điều kiện và vô cùng khó khăn khiến không ít người lách luật, chọn cách nhập cư bất hợp pháp, thậm chí sẵn sàng bất chấp tính mạng bản thân.

Nhiều người nhập cư đánh đu trên chuyến tàu tử thần để thực hiện 'giấc mơ Mỹ' - Ảnh 1
Đại đa số những người nhập cư sang Mỹ theo con đường bất hợp pháp này đều đến từ các nước Trung Mỹ như Honduras, El Salvador. Họ bất chấp nguy hiểm đến tính mạng để có được cơ hội nhỏ nhoi đến Mỹ và đổi đời - Ảnh: Internet

Nhiều người nhập cư đánh đu trên chuyến tàu tử thần để thực hiện 'giấc mơ Mỹ' - Ảnh 2
Đối với họ, Mỹ được xem như "miền đất hứa" để đổi đời, họ liều lĩnh nhảy lên những chuyến tàu ở phía Bắc Mexico để đến vùng biên giới nước Mỹ - Ảnh: Internet

Nhiều người nhập cư đánh đu trên chuyến tàu tử thần để thực hiện 'giấc mơ Mỹ' - Ảnh 3
Một bức ảnh chụp lại cho thấy người đàn ông này nhảy khỏi đoàn tàu khi nó đang đi qua một làng quê ở vùng Mexico - Ảnh: Internet

Nhiều người nhập cư đánh đu trên chuyến tàu tử thần để thực hiện 'giấc mơ Mỹ' - Ảnh 4
Một nam thanh niên bị thương nặng đang được nhân viên y tế đưa tới bệnh viện sau khi cố gắng nhảy lên chuyến tàu gần thành phố Tabasco của Mexico nhưng không thành - Ảnh: Internet

Nhiều người nhập cư đánh đu trên chuyến tàu tử thần để thực hiện 'giấc mơ Mỹ' - Ảnh 5
Một nam thanh niên nằm bệnh viện trong tình trạng bị cụt cả hai chân sau vụ tai nạn trên đường tàu - Ảnh: Internet

Nhiều người nhập cư đánh đu trên chuyến tàu tử thần để thực hiện 'giấc mơ Mỹ' - Ảnh 6
Một số người đàn ông bị kiệt sức sau nhiều đêm dài bám trụ trên thành tàu. Vì không thể chịu đựng nổi, họ liều mình nhảy xuống đất dẫn đến bị thương nặng - Ảnh: Internet

Nhiều người nhập cư đánh đu trên chuyến tàu tử thần để thực hiện 'giấc mơ Mỹ' - Ảnh 7
Trước khi đoàn tàu sang Mỹ đến, những nam thanh niên ngồi nghỉ ngơi hay thậm chí ngủ luôn trên đường tàu. Rất nhiều người trong số họ đã vượt hàng nghìn cây số đi từ Nam Mỹ đến đây, cùng nuôi giấc mộng đến Hoa Kỳ - Ảnh: Internet

Nhiều người nhập cư đánh đu trên chuyến tàu tử thần để thực hiện 'giấc mơ Mỹ' - Ảnh 8
Những thanh niên này đến từ Trung Mỹ, đang ngồi thư giãn trên nóc đoàn tàu - Ảnh: Internet

Nhiều người nhập cư đánh đu trên chuyến tàu tử thần để thực hiện 'giấc mơ Mỹ' - Ảnh 9
Những người này nuôi giấc mộng đến Mỹ để đổi đời, có cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ sẵn sàng bất chấp mọi nguy hiểm đến tính mạng - Ảnh: Internet

Nhiều người nhập cư đánh đu trên chuyến tàu tử thần để thực hiện 'giấc mơ Mỹ' - Ảnh 10
Họ sẵn sàng bám víu trên tàu hỏa, bất chấp việc có thể ngã xuống bất cứ lúc nào để vượt biên - Ảnh: Internet

Nhiều người nhập cư đánh đu trên chuyến tàu tử thần để thực hiện 'giấc mơ Mỹ' - Ảnh 11
Mặc dù chính quyền nước sở tại đã cố gắng bắt giữ những người nhập cư bất hợp pháp nhưng vẫn có một số người vượt biên thành công - Ảnh: Internet

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