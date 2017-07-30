Để hiện thực hóa 'giấc mơ Mỹ', nhiều người dân nhập cư sẵn sàng đánh đu trên chuyến tàu tử thần, bất chấp nguy hiểm tính mạng

Ngày nay, làn sóng nhập cư vào Mỹ của người dân nhiều nước càng lúc càng mạnh mẽ bởi sức hấp dẫn quá lớn cả về kinh tế, văn hóa , giáo dục... của Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, nhập cư hợp pháp cần rất nhiều điều kiện và vô cùng khó khăn khiến không ít người lách luật, chọn cách nhập cư bất hợp pháp, thậm chí sẵn sàng bất chấp tính mạng bản thân.

Mẹ Việt sinh con ở Mỹ để nhập quốc tịch: hành trình đầy gian nan và nguy hiểm Nhiều mẹ Việt tìm đường sang Mỹ sinh con để con có quốc tịch Mỹ, mưu cầu cho con lớn lên dễ dàng đi du học, định cư và bảo lãnh người thân sang cùng.

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