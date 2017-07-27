Mẹ Việt sinh con ở Mỹ để nhập quốc tịch: hành trình đầy gian nan và nguy hiểm

Đời sống 27/07/2017 14:12

Nhiều mẹ Việt tìm đường sang Mỹ sinh con để con có quốc tịch Mỹ, mưu cầu cho con lớn lên dễ dàng đi du học, định cư và bảo lãnh người thân sang cùng.

Chi phí xấp xỉ 800 triệu đồng

Hiện nay, việc sang Mỹ sinh con đang là xu thế "âm thầm mà rầm rộ" trong giới nhà giàu ở Việt Nam.

Không chỉ bởi điều kiện y tế ở Mỹ rất tốt mà điều cốt lõi là Hiến pháp Mỹ công nhận mọi trẻ em, bất kể cha mẹ là ai, chỉ cần được sinh ra trên lãnh thổ nước Mỹ đều hiển nhiên mang quốc tịch Mỹ. Vậy nên, thực tế ghi nhận hiện trạng ngày càng nhiều người sang Mỹ du lịch lúc đang có thai và ở lại sinh con để con được nhập tịch, khi trưởng thành có thể bảo lãnh cha mẹ và người thân sang Mỹ dễ dàng.

Mẹ Việt sinh con ở Mỹ để nhập quốc tịch: hành trình đầy gian nan và nguy hiểm - Ảnh 1
Ngày càng nhiều người sang Mỹ du lịch lúc đang có thai và ở lại sinh con để con được nhập tịch - Ảnh: Internet

Theo tính toán của chị T.T.Mai (28 tuổi, ngụ tại quận 3, TP.HCM), việc đi Mỹ sinh con có thể tiêu tốn 35.000 USD, tức khoảng 800 triệu đồng. Trong đó, viện phí sinh thường khoảng 20.000 USD, nếu sinh mổ có thể lên tới 30.000 USD.

Ngoài ra, chi phí thăm khám lúc đang mang thai khoảng 1500 - 2000 USD. Còn lại là chi phí ăn ở trong thời gian ở Mỹ. Đó là chưa kể chi phí để lo visa, các loại thủ tục nhập cảnh trước đó và vé máy bay. Vậy nên, để sinh ở đây, các ông bố bà mẹ Việt phải chi một số tiền rất lớn.

Nỗi lo "vượt cạn" một mình

Hầu như những phụ nữ ấp ủ ý định sinh con ở Mỹ đều có chồng hoặc mẹ ruột đồng hành. Tuy nhiên, xin visa đi Mỹ khá khó khăn, rất nhiều trường hợp người thân của các mẹ bị rớt ở lại, khiến thai phụ buộc lòng phải sinh con một mình nơi xứ người. 

Chị N.T.Hồng (31 tuổi, ngụ tại Phú Nhuận, TP.HCM) cũng sinh con ở Mỹ một mình do chồng và mẹ đẻ rớt vòng phỏng vấn xin visa.

Chị Hồng chia sẻ: "Trên chuyến bay đến Mỹ để sinh con, mình cảm thấy rất lo lắng và đơn độc vì bụng mang dạ chửa lại đi một mình. Ông xã và mẹ mình rớt visa. Qua đó, mình ở nhà cậu và hầu như phải tự thân vận động tất cả trong thời gian chờ sinh và sau sinh. Lúc đó, mình luôn cầu mong cho mọi chuyện thuận lợi. May mắn là em bé sinh ra sức khỏe rất tốt”. 

Sau khi sinh con cũng phát sinh nhiều vấn đề xung quanh việc chăm sóc em bé. Hầu như các bà mẹ phải tự thân vận động một mình vì chi phí thuê bảo mẫu ở Mỹ rất đắt và khó khăn. 

Mẹ Việt sinh con ở Mỹ để nhập quốc tịch: hành trình đầy gian nan và nguy hiểm - Ảnh 2
Rất nhiều mẹ Việt phải "vượt cạn" tại Mỹ một mình - Ảnh minh họa: Internet

Nguy cơ sảy thai, đẻ non rất cao

Mang thai là quãng thời gian người phụ nữ cần được chăm sóc đặc biệt và chu đáo. Trong đó, 3 tháng đầu và 3 tháng cuối là giai đoạn nhạy cảm nhất, chỉ một tác động nhỏ cũng có thể bị sảy thai hoặc sinh non. 

Khi đi máy bay, việc thay đổi áp suất có thể gây ảnh hưởng đến thai nhi. Đối với người bình thường, khi máy bay cất cánh, hạ cánh còn có cảm giác đau tai và rất khó chịu. Việc thay đổi áp suất, khi máy bay cất cánh, hạ cánh có thể làm rối loạn tuần hoàn nhau thai, gây nguy cơ sảy thai hoặc sinh non. Trên máy bay lại không có đủ điều kiện và thiết bị y tế, dễ gây nguy hiểm tính mạng cho mẹ và bé.

Ngoài ra, việc ngồi trên máy bay lâu, thay đổi sinh hoạt, múi giờ và thời tiết cũng sẽ ảnh hưởng nhất định đến sức khỏe của mẹ và thai nhi. Vậy nên, mẹ Việt nên tìm hiểu và cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định sinh con ở xứ cờ hoa, tuy nhiều lợi ích nhưng cũng không ít rủi ro.

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