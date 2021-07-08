Nhiễm nCov, em bé 2 tuổi một mình co ro trong xe cấp cứu và lời dỗ dành cay xè mắt: 'Con ngoan, lát chú chở đi gặp ba'

Trong những ngày qua, hàng nghìn trẻ em trên cả nước đã phải vào ở trong các khu cách ly. Trong điều kiện còn nhiều lo toan, nhưng cả xã hội vẫn luôn dành cho các em sự quan tâm, yêu thương. Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau bức ảnh một em bé nhiễm Covid-19 khi chỉ mới 2 tuổi. Hình ảnh em bé lặng lẽ ngồi trong chiếc xe cấp cứu, khoác lên mình bộ đồ bảo hộ y tế để đi đến địa điểm cách ly, chẳng có người thân bên cạnh khiến ai nấy không kìm được nước mắt.

Em bé được đưa đi cách ly trong đêm - Ảnh: FB

Đi kèm với đó là dòng chia sẻ: "Con ngồi ngoan nha, ba con ở bên kia đường, lát chú chở qua gặp ba nha. 22h đêm, bé F0 2 tuổi 1 mình ngồi xe cứu thương đi tới Đại học Quốc Gia (TP.HCM) để chữa trị Covid. Bé ngồi rất ngoan, không khóc không xê dịch, chú tài xế nói sẽ chở bé qua gặp ba. Dịch dã thế này nhìn mấy đứa nhỏ thương dã man thương, mà đứa nào cũng hiểu chuyện, ngoan ngoãn im lặng không khóc tí nào. Cố lên nhé chiến binh nhỏ, rồi tất cả chúng ta sẽ bình yên". Hàng ngàn lời động viên và chúc em bé mau khỏe được gửi gắm thông qua những dòng bình luận bên dưới bức ảnh này.