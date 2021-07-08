Nhiễm nCov, em bé 2 tuổi một mình co ro trong xe cấp cứu và lời dỗ dành cay xè mắt: 'Con ngoan, lát chú chở đi gặp ba'

Đời sống 08/07/2021 14:25

Hình ảnh những đứa trẻ được đưa đi cách ly, không mẹ cha bên cạnh được chia sẻ lên mạng xã hội luôn khiến người ta nhói lòng.

Trong những ngày qua, hàng nghìn trẻ em trên cả nước đã phải vào ở trong các khu cách ly. Trong điều kiện còn nhiều lo toan, nhưng cả xã hội vẫn luôn dành cho các em sự quan tâm, yêu thương. Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau bức ảnh một em bé nhiễm Covid-19 khi chỉ mới 2 tuổi. Hình ảnh em bé lặng lẽ ngồi trong chiếc xe cấp cứu, khoác lên mình bộ đồ bảo hộ y tế để đi đến địa điểm cách ly, chẳng có người thân bên cạnh khiến ai nấy không kìm được nước mắt.

Nhiễm nCov, em bé 2 tuổi một mình co ro trong xe cấp cứu và lời dỗ dành cay xè mắt: 'Con ngoan, lát chú chở đi gặp ba' - Ảnh 1
Em bé được đưa đi cách ly trong đêm - Ảnh: FB

 Đi kèm với đó là dòng chia sẻ: "Con ngồi ngoan nha, ba con ở bên kia đường, lát chú chở qua gặp ba nha. 22h đêm, bé F0 2 tuổi 1 mình ngồi xe cứu thương đi tới Đại học Quốc Gia (TP.HCM) để chữa trị Covid. Bé ngồi rất ngoan, không khóc không xê dịch, chú tài xế nói sẽ chở bé qua gặp ba. Dịch dã thế này nhìn mấy đứa nhỏ thương dã man thương, mà đứa nào cũng hiểu chuyện, ngoan ngoãn im lặng không khóc tí nào. Cố lên nhé chiến binh nhỏ, rồi tất cả chúng ta sẽ bình yên".  Hàng ngàn lời động viên và chúc em bé mau khỏe được gửi gắm thông qua những dòng bình luận bên dưới bức ảnh này.

Trước đó, ngày 23/6, hình ảnh bé gái 5 tuổi mắc Covid-19 tự lên xe cấp cứu đi điều trị Covid-19 ở TP.HCM cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

Nhiễm nCov, em bé 2 tuổi một mình co ro trong xe cấp cứu và lời dỗ dành cay xè mắt: 'Con ngoan, lát chú chở đi gặp ba' - Ảnh 2
Em bé lon ton 1 mình đi ra xe cấp cứu khiến nhiều người xót xa - Ảnh: Vietnamnet

 Theo thông tin từ Báo Vietnamnet, đoạn clip do Điều dưỡng Nguyễn Thanh Trức - nhân viên phòng chống dịch Trạm Y tế xã Phong Phú, huyện Bình Chánh - quay lại và gửi cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM. Nhìn hình dáng nhỏ bé của em trong trang phục phòng hộ cá nhân màu xanh rộng thùng thình, một mình xa gia đình leo lên chiếc xe cấp cứu của Bệnh viện huyện Bình Chánh để đến Bệnh viện Trưng Vương điều trị nCov khiến nhiều người không khỏi xót xa. Theo lời kể của các nhân viên y tế, "thiên thần nhỏ" rất nghe lời các cô chú y tế hướng dẫn mặc đồ phòng hộ, tự mình lên xe và vô cùng ngoan ngoãn ngồi yên suốt chặng đường. Được biết bé ở cùng với bà ngoại đang điều trị tại Bệnh viện Trưng Vương. Hiện tình trạng của bé ổn định.

Có thể thấy, chính tinh thần lạc quan của các em nhỏ phần nào đã tiếp thêm động lực cho lực lượng chức năng trong quá trình đẩy lùi đại dịch. 

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