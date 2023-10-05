Nhận tin con gái rơi bẫy 'việc nhẹ, lương cao', người cha vượt hơn 1.000 km bám theo xe để giải cứu

Đời sống 05/10/2023 09:25

Quá trình bám theo con, anh M. được một số người bạn của con gái đi theo, hỗ trợ kết nối thông tin với Q. Trước đó, những người bạn này cũng được Q. rủ đi làm "việc nhẹ, lương cao".

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, tối 4/10, Công an TP. Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị này vừa giải cứu thành công một nhóm cô gái trẻ đang trên đường từ Đồng Nai ra Quảng Trị để qua Lào làm việc nhẹ lương cao theo lời dụ dỗ của một số người quen trên mạng xã hội.

Việc giải cứu này bắt nguồn từ thông tin của một người đàn ông tên Nguyễn Bình M., trú tại Quảng Tiến (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) - là cha của một bé gái 16 tuổi trong nhóm bị dụ dỗ. Con gái ông M. tên N.N.Q, mới 16 tuổi, đã nghỉ học và đang đi học nghề. Tuy nhiên, ngày 2/10, ông M. không thấy con về nhà nên đã đi tìm.

Sau đó qua một số người bạn của con gái, ông M. biết được con đã lên xe ra Quảng Trị để qua Lào theo lời hứa việc nhẹ lương cao của một số người trên mạng xã hội. Cùng trên xe đi với con gái ông còn có một số cô gái khác cũng bị dụ dỗ bằng hình thức tương tự.

Khi kết nối được với một người bạn của con đi cùng trên xe, ông M. mới biết chính xác con mình được đưa ra Quảng Trị để đi qua Lào làm việc. Sau đó, ông M. đã trình báo với công an tại Đồng Nai rồi tự mình thuê xe đuổi theo xe khách chở con.

"Trên đường đuổi theo xe chở con, tui có liên hệ với một người cháu ở Đà Nẵng. Người cháu này trình báo vụ việc với Công an Đà Nẵng và công an ở đây cũng đã chốt chặn nhưng không bắt được vì không biết biển số xe khách đang chở nhóm bị dụ dỗ đi tìm việc nhẹ lương cao" - ông M. thuật lại.

Nhận tin con gái rơi bẫy 'việc nhẹ, lương cao', người cha vượt hơn 1.000 km bám theo xe để giải cứu - Ảnh 1
Anh N.B.M kể lại hành trình vượt hơn 1.000 km bám theo xe chở con gái đi nước ngoài làm "việc nhẹ, lương cao" - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin từ báo Người Lao động, tối 4/10, gương mặt anh M. hiện rõ vẻ mệt mỏi, hốc hác sau nhiều đêm thức trắng. Anh M. cho biết vợ chồng anh có 3 người con, trong đó Q. là con gái đầu. Bình thường Q. ở nhà, ngoan ngoãn chăm sóc các em vì anh chị cả ngày đi làm công nhân.

Hôm 1/10, Q. không bỗng nhiên không về nhà, anh M và vợ trắng đêm chờ đợi. Đến hôm sau, một số điện thoại lạ nhắn tin nhờ người thân báo cho vợ chồng anh M. với nội dung: Con đi làm xa, một năm nữa mới về. Ba mẹ ở nhà sức khỏe, cố gắng chăm lo cho các em.

Thấy tin nhắn người thân chuyển, anh M. rụng rời, trong khi vợ anh khóc ngất. Anh lập tức tìm cách liên hệ với những người bạn của con gái để hỏi thông tin và được biết trước đó Q. có rủ đi nước ngoài làm việc với tiền lương rất cao. Anh chắc bụng rằng con mình còn nhỏ, nhẹ dạ cả tin nên đang bị kẻ xấu dụ dỗ, lừa gạt.

Sau khi nghe tin xe ô tô chở con gái đã di chuyển lúc 19 giờ ngày 2/10 theo hướng Nam - Bắc (Quốc lộ 1), anh Q. quyết định bắt xe đuổi theo con. Lúc đó là 23 giờ ngày 2/10, quốc lộ 1 chạy qua trước nhà anh vắng tênh.

"Tôi không kịp chuẩn bị gì, chỉ mang theo bộ áo quần và cục sạc dự phòng. Suốt hành trình hơn 1.000 km từ Đồng Nai ra Quảng Trị tôi không thể chợp mắt và không ăn nổi miếng cơm nào" - anh M. kể lại.

Nhận tin con gái rơi bẫy 'việc nhẹ, lương cao', người cha vượt hơn 1.000 km bám theo xe để giải cứu - Ảnh 2
Công an TP. Đông Hà làm việc với những người liên quan đến vụ việc - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Tuy xuất phát sau ô tô khách chở con gái khoảng 5 giờ nhưng khi ra ra đến Bến xe TP. Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) thì xe anh Q. chạy trước xe này hơn 1 giờ. Tại đây, sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an cũng đang có mặt để đón lõng các phương tiện liên quan.

"Tại bến xe Đông Hà, thấy con gái ngồi trên một chiếc xe ô tô đang được lực lượng công an tiếp cận, tôi như sống lại, nước mắt không biết rơi từ bao giờ. Đến bây giờ tôi vẫn chưa tin mình đã gặp lại con gái, mừng lắm" - anh nói.

Được biết, vợ chồng anh M. làm công nhân tại một công ty cơ khí ở Đồng Nai, cách nhà chừng 7 cây số. Thường ngày, anh chị đi làm từ sáng sớm, sau khi lo cho sắp nhỏ ăn uống, đến trường. Nếu không có tăng ca, thường chiều tối gia đình nhỏ này mới đoàn tụ bên nhau.

"Tôi xin thay mặt gia đình cảm ơn cơ quan công an các địa phương, trong đó có Công an TP Đông Hà đã tận tình hỗ trợ, khẩn trương vào cuộc để cha con tôi được đoàn tụ. Vợ chồng tôi sẽ cố gắng chăm sóc con bé tốt hơn" - anh M. gửi gắm.

Hiện tại ông M. và con gái vẫn ở Quảng Trị chờ cơ quan công an xử lý vụ việc.

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