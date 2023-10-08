Nhân chứng kể vụ tai nạn 13 người thương vong ở Đắk Lắk: "Tài xế xe du lịch đã ra tín hiệu nhưng bên kia cứ lao vào”

Đời sống 08/10/2023 20:31

Nhân chứng vụ tai nạn cho biết khi thấy chiếc xe tải ở phía trước cứ lao tới xe mình, tài xế xe du lịch đã ra tín hiệu nhưng bên kia cứ lao tới.

Theo Báo PLO, ngày 8-10, các y, bác sĩ tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh vẫn đang tích cực cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông. Lực lượng công an cũng có mặt nắm thông tin để điều tra vụ tai nạn khiến 13 người thương vong.

Nhân chứng kể vụ tai nạn 13 người thương vong ở Đắk Lắk: 'Tài xế xe du lịch đã ra tín hiệu nhưng bên kia cứ lao vào” - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh PLO

Ngồi thẩn thở trên giường bệnh, bà NTN (47 tuổi), cho biết 11 người trong đoàn là nhân viên một công ty mỹ phẩm ở TP Hà Nội.

Ngày 6-10, đoàn vào TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) và dự kiến đi du lịch tại ba tỉnh Tây Nguyên. Trưa 8-10, chiếc xe 16 chỗ của chi nhánh công ty du lịch tại Đắk Lắk đón 11 người trong đoàn cùng tài xế và hướng dẫn viên du lịch từ TP Buôn Ma Thuột đi Gia Lai.

“Thời điểm xảy ra tai nạn, tất cả mọi người trong đoàn đang ngủ thì tôi nghe tiếng động lớn. Liền sau đó chiếc xe chao đảo, lật nghiêng, mọi người la hét, hoảng loạn. Riêng tôi bị kẹt đầu vào giữa 2 hàng ghế, sau khi xảy ra tai nạn khoảng 15 phút mới được mọi người giải cứu. Tôi bị chấn thương phần mềm trên đầu, gãy xương bàn chân" - bà N bàng hoàng kể lại.

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Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VL

Chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn, chị Hoàng Thị Liên (54 tuổi, ngụ Hà Nội) bị thương ở đầu, tay và cột sống cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, chị thấy chiếc xe tải ở phía trước cứ lao tới xe mình, tài xế xe du lịch đã ra tín hiệu nhưng bên kia cứ lao tới.

Còn anh Phạm Phú Qúy (37 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk, là tài xế xe du lịch 16 chỗ) cho biết anh bị chấn thương nhiều chỗ trên cơ thể và đang chờ kết quả khám tại bệnh viện.

Anh Quý kể, khi chạy tới 1 con dốc trên đường tránh thị xã Buôn Hồ thì anh phát hiện chiếc xe tải đang đổ dốc chạy lấn qua phần làn xe mình.

Lúc này, anh Quý đá đèn, bấm còi nhưng tài xế xe tải vẫn lưu thông bên phần đường ngược chiều. Khi xe tải tới gần, anh Quý hốt hoảng đánh lái sang phần đường bên trái để tránh xe tải và bị xe này tông vào phần hông phía bên phụ. Cú tông mạnh khiến xe lật nghiêng ma sát mạnh vào lan can một đoạn dài.

Người tử vong trong vụ tai nạn là anh LQH (27 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Nông, hướng dẫn viên du lịch) ngồi gần cửa bị tử vong.

“Nếu tôi không né kịp thì hai xe sẽ đâm trực diện và hậu quả sẽ nặng nề hơn. Nếu không có lan can bên đường thì xe đã lao xuống vực, sẽ bị lật nhiều vòng", anh Quý nói.

Nhân chứng kể vụ tai nạn 13 người thương vong ở Đắk Lắk: 'Tài xế xe du lịch đã ra tín hiệu nhưng bên kia cứ lao vào” - Ảnh 3

Xe tải tại hiện trường. Ảnh báo Giao thông

Như Báo Giao Thông đã đưa tin, khoảng 13h40 cùng ngày, tại Km 13+800 đường tránh Buôn Hồ (thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk), xe tải BKS 29H-076.25 do tài xế Phạm Văn Huân (quê tỉnh Thái Nguyên) điều khiển lưu thông theo hướng Gia Lai - Đắk Lắk.

Khi xe tải chạy đến địa điểm trên đã xảy ra va chạm với xe du lịch 16 chỗ BKS 47F-002.03 do tài xế Phạm Phú Quý (SN 1987, ngụ TP Buôn Ma Thuột) chở theo 12 người lưu thông theo hướng ngược lại.

Hậu quả làm một người tử vong tại chỗ và 12 người bị thương.

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Vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa xe tải và xe khách khiến nhiều người thương vong.

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