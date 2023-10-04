Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe buýt làm một người đàn ông tử vong, một người phụ nữ bị thương rên đường Khu du lịch Bản Đôn, xã Krông Na, huyện biên giới Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Theo thông tin từ Báo Giao thông, khoảng 11h ngày 4/10, trên tuyến đường liên thôn buôn Trí ra Tỉnh lộ 1 (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe buýt làm một người đàn ông tử vong, một người phụ nữ bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Giao thông

Vào thời điểm trên, xe buýt BKS 47B - 019.32 do tài xế Nguyễn Mạnh Hùng (54 tuổi, ngụ thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu thông trên đường liên thôn buôn Trí theo hướng từ Khu du lịch Buôn Đôn ra Tỉnh lộ 1. Khi xe buýt chạy đến trước số nhà số 84, đường liên thôn buôn Trí va chạm với xe máy BKS 72F8 - 3155 do ông Y. N. Êban (52 tuổi, trú buôn Trí A, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn) điều khiển chở theo vợ là bà Ph. Th. X. Ch (50 tuổi) phía sau lưu thông cùng chiều.

Dẫn theo thông tin từ VOV, cú va chạm mạnh khiến cả hai vợ chồng ông Y Na ngã văng khỏi xe máy xuống đường, xe máy bị cuốn vào gầm xe buýt; ông Y Na bị thương được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong trên đường, bà Chính bị thương nhẹ.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng huyện Buôn Đôn có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

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